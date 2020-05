Syklisten Johnny Hoogerland (36) opplevde marerittet da han ble sendt ut i et piggtrådgjerde av en fransk tv-bil underveis på den 9. etappen av Tour de France 2011.

Det var én av flere stygge ulykker Hoogerland var involvert i i løpet av karrieren.

Den belgiske fotografen Tim de Waele forteller om flere nye detaljer rundt piggtråd-dramaet.

– Han kikket på meg etter at det hadde skjedd. Det første han spurte meg om var: «Hvor er mine sykkelbriller?». Det var hans første reaksjon da han kom opp, sier fotografen ifølge dansk TV 2.

– Løpet gikk selvsagt videre. Han sto med armene ut til siden og kikket på meg. Han hadde blod overalt, forteller de Waele.

Hoogerland kom seg i mål og hadde sikret seg nok poeng underveis til å ta klatretrøyen. På podiet trillet tårene.

Den uheldige syklisten la opp i 2016. Nå bor Hoogerland og kona i Østerrike. De har to små barn som snakker flytende tysk og engelsk. Sammen driver paret et gjestehus med 35 sengeplasser.

Nederlenderen var en av flere gjester da TV 2 nylig tok for seg tjue av de mest dramatiske øyeblikkene i Tour de France de siste tjue årene.

– Nå kan jeg le når jeg ser det, fortalte han.

Slik forklarer han hva som skjedde.

– Det var en av de første virkelig tøffe etappene i Touren. Mange ryttere ønsket å gå i brudd. Alle visste det var en mulighet for at bruddet ville holde inn. Det var en stor velt i feltet med 50-60 km igjen. Da ventet feltet lenge for å få kapteinene sine tilbake. Plutselig hadde vi seks-sju minutters forsprang. Da begynte vi å tro på etappeseier. Voeckler kjørte for den gule trøya. Så prøvde en bil å passere oss. Veien var for trang. Han tok Flecha, som tok ut meg, sa Hoogerland.

– Jeg hadde så mye adrenalin i kroppen at jeg ikke kjente smerte. Jeg ville bare komme til mål. Etter mål ble jeg sendt på sykehus. På det tidspunktet bestemte jeg meg for å fullføre Touren, sa han.