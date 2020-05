Haaland debuterer i et av verdens heteste derbyer: – Kampen Haaland kan gjøre seg til en legende

– Jeg liker ikke å si hatoppgjør i fotball, men det kjennes sånn på fansen når du spiller, sier tidligere Dortmund-spiller André Bergdølmo til TV 2 om derbyet.

Klubbenes storstuer, Signal Iduna Park og Veltins Arena, ligger drøyt 30 kilometer unna hverandre – selv om de er i to forskjellige byer i Ruhrområdet.

I snart 100 år har oppgjørene mellom Dortmund og Schalke vært helt spesielle. Blant de aller mest hardbarkede supporterne, vil de ikke engang bruke rivalens navn.

– Begge klubbene ble stiftet, styrt og støttet av kull- og stålarbeidere. Så hvorfor hater de hverandre så mye? Kanskje nettopp fordi klubbene er så like.

Det sier Uli Hesse, forfatteren bak boken Tor! The Story of German football til FourFourTwo. På en liste over verdens 50 mest intense derbyer, har det anerkjente fotballmagasinet tidligere plassert Dortmund-Schalke på niendeplass.

Svarte på hundebitt med løver

For å finne den kanskje mest spesielle episoden blant dem alle i Ruhr-derbyet, må man skru tiden tilbake til 1969.

Hansi Pirkner sendte Schalke i ledelsen på Dortmunds hjemmebane i første omgang, noe som resulterte i at fansen stormet banen. Politiet tok i bruk hunder for å roe gemyttene. Det gikk hardt utover Schalke-spilleren Friedel Rausch. Han følte en plutselig smerte.

– Da jeg snudde meg rundt, så jeg at en hund hadde bitt meg i rumpen. Han hadde komme seg løs, løpt rundt på banen og bare bitt seg fast i baken min, siteres Rausch, som merkverdig nok fullførte kampen tross et fire centimeter langt kutt.

I påfølgende kamp svarte Schalke på det hele med overdådig humor. Klubbdirektør Gunter Siebert kontaktet en dyrepark i området, og ordnet det slik at tamme løver fulgte spillerne ut på banen, ifølge DW og Bundesligas nettsider.

– Tysklands største fotballkamp

Asbjørn Slettemark som til daglig bor i Berlin og følger tysk fotball tett legger ikke skjul på hvor stort oppgjøret mellom rivalene er.

– Kampen mellom Borussia Dortmund og Schalke 04 er Tysklands største fotballkamp. Det er det kuleste og mest anspente derbyet. Klubbenes stadioner ligger under tre mil fra hverandre i luftlinje, sier Slettemark.

Sammen med Eivind Bisgaard Sundet og Runar Skrøvset driver Slettemark podkasten «Dritte Halbzeit» som omhandler tysk fotball. Han tror at kampen vil være spissjuvelens store mulighet til å virkelig skrive seg inn i Dortmunds historiebøker.

– Historisk sett er dette et gigantisk oppgjør i tysk fotball. Det er i denne kampen Erling Braut Haaland virkelig skal gjøre seg til legende i klubben og blant fansen, sier Slettemark.

Spesielle rammer for Haaland

16. mai skal Erling Braut Haaland spille sitt første Ruhr-derby. Selv om hundebitt og løver ved banen har vært en fjern virkelighet siden 1969, er Dortmunds hjemmebane kjent for å være en av Europas mest pulserende.

André Bergdølmo spilte i Borussia Dortmund fra 2003 til 2005. Foto: Michael Sohn

Og særlig når Schalke står på motsatt side.

– Det er det største rivaloppgjøret der. Sammen med Bayern München, selvfølgelig. Det var de kampene som betydde mest for spillere, fans og klubb, sier Bergdølmo.

– Du merket det på de tyske spillerne, som kjente det mer på kroppen, enn oss utlendinger. Men det er en litt spesiell stemning, og veldig viktig å vinne for fansen de kampene. Det spiller ingen rolle hvordan, bare du vinner, forklarer han.

Denne gangen vil Signal Iduna Park være blottet for tilskuere. Lagenes tropper skal komme ut av spillertunnelen på forskjellige tidspunkter, og det blir ingen maskoter, håndtrykk eller lagbilder. På sidelinjen vil innbyttere og trenere gå med munnbind og forsøke å holde avstand.

Da Haaland spilte uten tilskuere borte mot PSG i mars, sa spisskometen at «det er helt forferdelig å spille uten fans.»

– Enkelt og greit. Jeg merket at noe manglet, og det var det. Jeg er en spiller som trenger å høre litt piping og sånne ting, medga Haaland overfor Viasat.

Erling Braut Haaland og co. røk på hodet ut av Champions League på et helt tomt Parc des Princes før koronapausen. Foto: Scanpix.

19-åringen blir nå snytt for en setting hvor han tilsynelatende ville ha trivdes som plommen i egget. Bergdølmo forteller at fansen alltid var ekstra giret i de oppgjørene.

– Du merket at de var utålmodige, og ivret etter at du skulle få inn for eksempel en takling. Og at du er litt drittsekk, da. Du får litt ekstra piff på tribunen. Det var en tydelig forskjell på de kampene der fra andre Bundesliga-kamper, slår Bergdølmo fast.



Nå kan supporterne ødelegge

Om Dortmund-fansen ikke klarer å styre engasjementet, kan det faktisk vise seg å bli ødeleggende for Haaland og lagkameratene.

Skal man tro sportsdirektøren i Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic, vil hjemmelaget bli idømt tap dersom det samler seg større supportergrupper ved lagenes stadioner under Bundesliga-åpningen. Hvordan regelverket påvirker bortelaget, er ikke kjent.

Schalke-sjef David Wagner under høstens Ruhr-derby, som endte 0-0. Foto: Ina Fassbender

Schalke-sjef David Wagner, som har en fortid som reservelagstrener i Dortmund, medgir at derbyet vil bli rart uten supportere. Han gir dem imidlertid streng beskjed: Ikke møt opp utenfor stadion.

– De vet at det ikke er tillatt. De kjenner til hvor stor risikoen er for klubben. Det ligger et ansvar hos supporterne i ikke å samles under kampene, for dette kan ødelegge for resten av sesongen, advarer Wagner overfor The Times.

– Vil ikke bli det samme

Marcus Olsen i Dortmunds norske supporterklubb både tror og håper at de tyske supporterne skal klare å styre seg.

Venner av Marcus Olsen hadde tenkt seg på årets Ruhr-derby. For hans egen del satser han på å skaffe seg en billett til storoppgjøret neste sesong, noe som kan være lettere sagt enn gjort. FOTO: Privat.

– Det er klart at det ikke vil bli det samme. Det å ha tilskuere på stadion, gir en helt annen dimensjon til disse kampene. Så det vil stå i sterk kontrast til hva vi er vant med. Man får bare gjøre det beste ut av omstendighetene – som vil være å støtte laget hjemmefra, slår Olsen fast.

– Både klubber og forbund har oppfordret ganske sterkt til at man skal unngå å samles både utenfor stadion og i større grupperinger i bysentrum. Å unngå store forsamlinger, tror jeg er mulig. Tyske supportere er fornuftige, fortsetter han.

Så er spørsmålet om spillerne kan gjenskape det samme trøkket uten sulteforede fans på tribunen.

– Jeg tror nok ikke det blir helt det samme. Men samtidig får man en større følelse av at det er tøffere når det er publikum der. Det vil være vanskelig å kjenne forskjellen på det, men helt klart – det hjelper å ha 80 000 i ryggen, understreker Bergdølmo.

Men, alternativet er tross alt ikke å spille fotballkamper i det hele tatt.