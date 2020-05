Mannen i 30-årene som lørdag ble siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse av Anne-Elisabeth Hagen, hadde minst ti møter med drapssiktede Tom Hagen (70), melder NRK.

Møtene mellom dem skal ha handlet om forretningsvirksomhet knyttet til kryptovaluta. Minst ett av dem skal ha funnet sted på Tom Hagens arbeidsplass Futurum.

Møtene skal ha skjedd før Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018.



Møtene mellom de to har ifølge NRK vært tema i avhør. Advokatene som representerer de to siktede, har ikke ønsket å kommentere møtene som skal ha funnet sted.

Næringsparken Futurum er ett av flere steder der politiet har gjort beslag etter at den 70 år gamle milliardæren ble siktet for drap eller medvirkning til drap på kona.

– Ikke skjellig grunn til mistanke

Tom Hagen, som ble pågrepet 28. april da han var på vei til arbeidsplassen sin, ble løslatt fra fengsel fredag.

Torsdag ble det kjent at lagmannsretten ikke mente det var skjellig grunn til mistanke for at Tom Hagen har gjort noe straffbart, og at han derfor burde løslates.

– Etter flertallets syn underbygger flere av de bevis som påtalemyndighetene har påberopt som grunnlag for mistanken i liten grad siktelsen for drap eller medvirkning til drap, heter det i kjennelsen.

Politiet anket avgjørelsen til Høyesterett, som store deler av fredagen jobbet med saken. I kjennelsen fra Høyesterett fredag ettermiddag ble påtalemyndighetens anke forkastet.

Like etter klokken 17.30 fredag ettermiddag forlot forsvarer Svein Holden Oslo fengsel sammen med sin klient Tom Hagen i bil.

Saken oppdateres.