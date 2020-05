– Det er kjempekjekt, og det var en rå opplevelse å være til stede. Nå blir det en ny hverdag, sier Pedersen til VG.

Sønnen Svein, oppkalt etter sin morfar, kom til verden tirsdag 5. mai. Det var to uker før termin og førte til at det ble en spesiell uke for skøyteløperen fra Os.

– Det blir noe nytt og veldig spennende. Jeg tror ikke det er noen som vet helt hva de går til, men det blir først og fremst veldig stas, sa 27-åringen til TV 2 tidligere i år.

Onsdag skal han møte til kommende sesongs første samling med skøytelandslaget i Bergen. Det er to og en halv måned etter at Pedersen og skøytekollegene sist var samlet, da de gikk skøyte-VM på Hamar.

