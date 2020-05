Slik kjenner Hagen og den medsiktede mannen til hverandre

Snart to uker er gått siden Tom Hagen ble siktet for drap eller medvirkning til drap. Politiet fikk ikke rettens medhold i å holde milliardæren varetektsfengslet, men siktelsen er opprettholdt.

Torsdag kveld pågrep politiet ytterligere en mann i 30-årene fra Romerike.

– Den pågrepne mannen har en relasjon til Tom Hagen, og politiet er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse, sa politiadvokat Haris Hrenovica etter pågripelsen.

Han ble siktet for drap, men etter to dager på glattcelle ble han løslatt. Mannens siktelse ble endret til å gjelde medvirkning til bortføring – ikke drap eller medvirkning til drap.

FORTSATT SIKTET: Selv om lagmannsretten mener at det ikke er skjellig grunn til mistanke, opprettholder politiet drapssiktelsen mot Tom Hagen. Foto: Torbjørn Olsen / Gd

– Har vært i møter

Så langt har relasjonen mellom mannen i 30-årene og Hagen vært ukjent. TV 2 får opplyst at den medsiktede mannen har en relasjon til en person som Hagen kjenner.

Mannen i 30-årene skal flere ganger ha møtt opp på Futurum, arbeidsplassen til Hagen, men kun et fåtall ganger skal det ha funnet sted møter mellom dem, ifølge TV 2s opplysninger.

Samtidig skriver NRK at de to har møttes minst ti ganger.

Utgangspunktet for møtene var at mannen i 30-årene ønsket å lansere en forretningsidé med milliardæren, får TV 2 opplyst. Ideen skal ha handlet om å investere i kryptovaluta.

ARBEIDSPLASSEN: Tom Hagen jobbet på Futurum Næringspark i Lørenskog. Foto: Frode Sunde / TV 2

Møtene fant sted på høsten i 2017 og på vårparten i 2018, altså før Anne-Elisabeth Hagen forsvant den 31. oktober samme år.

Skrev om bortføring

TV 2 får opplyst at Tom Hagen stilte seg avvisende til den medsiktede mannens forretningsplaner.

Underveis i etterforskningen har politiet fattet interesse for koblingen mellom de to. Han ble tidlig i etterforskningen avhørt som vitne i saken.

TV 2 har tidligere omtalt hvordan mannen i 30-årene har skrevet om kryptovaluta på et nettforum.

I innlegget, som er datert flere måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, skriver mannen blant annet at det ikke er noen former for kontroll med kryptovaluta og at det åpner muligheter for kriminelle.

Mannen skriver videre om kidnapping og bruk av kryptovaluta.

I mars i 2018 deltok han på et arrangement som handlet om kryptovaluta, ifølge deltakerlisten til arrangementet.

Advokat Dag Svensson sier at hans klient er frustrert over å ha blitt trukket inn i saken. Han bekrefter til TV 2 at hans klient har vært inne hos politiet på et tidligere tidspunkt i forsvinningssaken.

– Ja, så tidlig som i 2018.

– Hvorfor var han kalt inn som vitne?

– Så langt har jeg ikke kommet, svarer Svensson.