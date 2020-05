Tilstanden til den 19 år gamle midtbanespilleren beskrives som «veldig alvorlig», ifølge Football-Italia.



Rinaldi fikk et illebefinnende på fredag og ble lagt inn på intensiv-avdelingen på et sykehus i Varese. Der ble det konstatert hjerneblødning.

Avisen Il Giorno skriver at det var under en trening hjemme at han plutselig ble dårlig.

Det var foreldrene som fant ham, og de ga 19-åring livreddende førstehjelp.

Tidligere søndag ble det rapportert via sosiale medier at 19-åringen var omkommet, men dette blir avkreftet av italienske medier.

Supporterkontoen AtalantaNews beklager ryktespredningen.

– Viktig oppdatering angående Andrea RInaldi. Han lever. Han ble innlagt på sykehus etter en hjerneblødning. Han er i en veldig alvorlig tilstand.

– Vi burde virkelig ikke gjort slike feil. Vi ber ydmykt om unnskyldning.

Andrea Rinaldi er denne sesongen utlånt fra Atalanta til Serie D-klubben Legnano.