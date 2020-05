Svensken Josef Pujol var en av åpenbaringene i Eliteserien i 2016/17-sesongen. Han gjorde sine saker så bra at ferden gikk videre til tyske Gummersbach etter bare ett år i Elverum.

Pujol ble erstattet av unggutten Magnus Fredriksen. Han skal nå prøve lykken i tyske HSG Wetzlar. Dermed passet det bra for Elverum at Pujol, som har spilt for danske GOG det siste året, returnerer.

Den tekniske og uforutsigbare midtbacken gleder seg.

– Den stemningen som var i Terningen Arena under de store matchene var spesiell, og det ser jeg frem til å oppleve igjen. Jeg gleder meg, sier svensken til Elverums hjemmeside.

Slik forklarer Pujol valget om å returnere.

– Det er fordi jeg trivdes bra sist, og har veldig tro på det nye prosjektet i Elverum.

TV 2-ekspert Bent Svele mener Elverum har gjort en bra signering.

– Det er en mann som forsterker laget. Det er det ingen tvil om. Han ble en helt da han var der sist, og han er en kultfigur i Stockholm og Hammarby. Pujol er en annerledes spillertype. Han var et år i Elverum før han gikk til Gummersbach og videre til GOG. Han har spilt på et veldig høyt nivå etter at han forlot Elverum. Det er en morsom og annerledes spiller som helt klart blir en attraksjon i den norske eliteserien, sier Svele.

Han er spent på det «nye» laget Elverum har bygget.

– De har ny høyrekant, ny høyreback, får Pujol i midten og en svenske på venstreback. De får Søren Tau tilbake. Dominik Máthé, ungareren som skal spille høyre bak, er en fantastisk håndballspiller. Det er et scoop for dem. Som vanlig er det stor utskifting, men det er en klar forsterkning å få tilbake en rutinert spiller som Pujol. Elverum har vist styrke etter at de mistet fire klare fra førstesekseren, sier Svele.

Han er ikke i tvil om at Elverum-forsterkningene er hentet for å hevde seg i det gode selskap.

– Nå gjelder det å sette sammen laget på kortest mulig tid. Spørsmålet er om det blir europacup i høst eller om den skyves til over jul. Da er det egentlig et herremesterskap. Det blir spennende å se hvordan det løses. Men Elverum ruster seg for å spille i Europa, sier TV 2-eksperten.