Ifølge BBC kommer smitterisikoen til å rangeres på ulike nivåer fra én til fem og justeres i henhold til nye data.

I talen er det også ventet at Johnson vil ta til orde for en gradvis oppheving av smittevernrestriksjonene, men uten å komme med konkrete datoer for når de skal endres.

Dessuten vil han komme med et nytt slagord – «Vær på vakt, kontroller viruset, redd liv!» – ifølge BBC.

Storbritannia stengte ned store deler av samfunnet 23. mars.

Nær 31.600 personer er registrert døde som følge av koronasmitte i Storbritannia, mens over 215.000 har fått påvist viruset. Storbritannia er nå det landet i Europa som har høyest antall koronarelaterte dødsfall.