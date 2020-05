Helse- og omsorgsminister Bent Høie presiserte senest på torsdagens pressekonferanse at vi må fortsatt unngå håndhilsning og klemming i lang tid framover, for å unngå oppblomstring av smitte.

Mange ble derfor overrasket da Olav Fykse Tveit (59) søndag fikk både håndhilse og ble håndspålagt av visepreses Atle Sommerfeldt, da Tveit ble vigslet til biskop og preses i Nidarosdomen.

– Ta meg i hånden på det, sa Atle Sommerfeldt under vielsen.

Grønt lys fra kommuneoverlege

I liturgien skal man under bispevielse gi et løfte i form av et håndslag og man skal bli bedt for med håndspåleggelse.

– Det ble diskutert hvordan dette skulle gjennomføres, og vi søkte til kommuneoverlegen her i Trondheim som ga oss grønt lys. Vi fulgte rådet om distanse så langt det er mulig og brukte antibac for å unngå smitte den korte tiden vi måtte være i kontakt både før og etter, sier Olav Fykse Tveit.

– Så dette ble godkjent av smittevernoverlege?

– Det ble det. Vi er trygge på at vi tok de forhåndsreglene vi kunne, og brukte både smittevernreglene generelt, og de spesielle vilkårene vi var gitt på en riktig måte, forteller Fykse Tveit.

Visepreses Atle Sommerfeldt vigsler Olav Fykse Tveit. Foto: Gorm Kallestad/ NTB scanpix

– Viktig symbolsk handling

Kommuneoverlege Tove Røsstad bekrefter overfor TV 2 at de så på håndhilsningen og håndpåleggelsen som uproblematisk.

– Dette er en viktig symbolsk handling, og vi tenkte dermed at det måtte være greit, sier kommuneoverlegen.

Hun understreker likevel at det ble tatt flere smittevernhensyn under dagens seremoni.

Tveit ble tilsatt som ny preses 30. januar av et enstemmig Kirkeråd.

Både vigsling og innsettelse skulle egentlig ha funnet sted i Nidarosdomen i Trondheim 26. april, men koronapandemien gjorde at dette ble utsatt til søndag.

Visepreses biskop Atle Sommerfeldt ledet selve vigslings- og innsettelseshandlingen. Også biskopene Herborg Finnset og Stein Reinertsen medvirket i gudstjenesten, i tillegg til lederne av Kirkerådet, Nidaros bispedømmeråd og Sørsamisk menighetsråd.

Første ikke-biskop

Tveit har aldri vært biskop selv, men blir nå preses og ledende biskop for Den norske kirke. Han overtar den prestisjefulle jobben etter Helga Haugland Byfuglien.

Tveit kommer fra jobben som generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, som omfatter 350 kirker med en samlet medlemsmasse på om lag en halv milliard mennesker over hele verden.

Før det var han generalsekretær i Mellomkirkelig råd i sju år.

59-åringen er den første som blir preses uten å være biskop, men et samlet bispekollegium står likevel bak utnevningen og valgte å nominere kun ham, selv om de kunne nominert opp til tre kandidater.

De har uttalt at han har en ekstraordinær kompetanse og erfaring som gjør ham svært godt egnet for stillingen.