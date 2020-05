Bettingselskap trekker seg fra e-sportavtale

– Hva synes du om måten e-sportforbundet har opptrådt i denne saken?

– Hvis jeg er litt snill i omtalen: Jeg synes ingenting om bevisst å omgå norsk lov for å skaffe seg selv penger. Som representant for NIF er det umulig å synes at det er ålreit i og med at all bygging av idrettsanlegg, som er grunnforutsetningen for idrett, finansieres over spillemidler. Da er det umulig for NIF å understøtte en organisasjon som inngår en avtale med en aktør som bevisst undergraver denne muligheten, sier Tøien.

– Håndtert på en uryddig måte

NESF innkalte nylig til et ekstraordinært årsmøte fredag 22. mai.

Denise Anfinnsen, daglig leder i Apeks, forteller at de vil forbli medlem frem til årsmøtet. Det som skjer der vil avgjøre om Apeks melder seg ut eller ikke.

– Min personlige mening er at en avtale med et utenlandsk bettingaktør aldri burde sett dagens lys. Avtalen har dessverre svekket tilliten til forbundet og de som sitter i styret må ta ansvar for at avtalen i det hele tatt gikk gjennom. Nå vet ikke jeg alle detaljene og hva som har blitt sagt alle veier men jeg synes flere parter har håndtert denne saken på en meget uryddig måte. Min anbefaling til styret i Apeks kommer til å være at vi forblir medlem frem til det ekstraordinære årsmøte for å kunne ha en stemme i hva vi mener er den beste veien å gå fremover. Ser vi at det som blir bestemt ikke passer inn i vårt verdigrunnlag vil min anbefaling være å melde oss ut.

Generalsekretær i NESF, Jack Holand, opplyser til TV 2 at de vil komme med en pressemelding i løpet av dagen.