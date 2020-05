Ble utestengt fra norsk sykkelsport for «grovt» juks - måneder senere ble han ansatt som tennistopp

"Kjær sin påstand (se vedlegg) om at han prøvde å melde seg på ved tre anledninger på tirsdag 10. juni er åpenbart usann. Det var ikke avbrudd i påmeldingstjenesten vår i denne perioden. Dette fremgår også av loggen vår som viser tidspunktet for de 58 påmeldingene rittet hadde denne tirsdagen (se vedlegg). Svaret til Kjær viser imidlertid at han har lest reglene for påmelding til rittet og forstått at påmeldingen skulle vært godkjent innen tirsdagen for at han skulle bli rangert og kunne starte i en av de første startgruppene."

Kjærs svar på anmodning om straff Svar fra Alexander Kjær: Jeg prøvde å melde meg på TR tirs 10. juni på nett (innen fristen for etteranmelding). Det fungerte ikke på morgen, formiddag eller ettermiddag. Da gjorde jeg som det sto på nett, møtte opp for å melde meg på på rittdagen. Fredag sjekket jeg rittranking og fikk bekreftet pulje 1 (via deres linker på FB). På lørdag møtte jeg en time før start, men fikk beskjed at jeg ikke kunne melde meg på i pulje 1, men i pulje 8 fordi de ikke kunne seede meg der og da. Jeg spurte om jeg kunne melde meg på i pulje 8 og starte med pulje 1 gitt mattestart. Det gikk ikke fikk jeg beskjed om. Det var overraskende mange som startet med andre Nr enn 1­49 i pulje 1, og jeg burde vel bare meldt meg på i pulje 8 og gjort som fex Bull ansatte.

Mente hendelsen ikke var «relevant» for jobben i tennisforbundet

Tyrifjorden rundt gikk i juni 2014.

I juli 2014 ble han så utestengt fra norsk sykkelsport i én måned, noe som senere ble omgjort til to måneder av disiplinærkomiteen i NCF.

– Utestengelsen fra sykkelsporten kom opp i prosessen. Det faktum at utestengelsen, som også var kort, var basert på start med feilaktig startnummer i et turritt gjorde at vi bedømte dette som hverken relevant eller av betydning for prosessen i NTF, skriver tidligere president i NTF, Gisle Jentoft, i en e-post til TV 2.

Tidligere generalsekretær i NCF, Bjørn Sætre, beskriver hendelsen med Kjær som «grov».

– Straffeutmålingens lengde var det domsutvalget som besluttet, men forbundet innstilte på utestengelse i stedet for bot på grunn av overtredelsens art. Forbundet opplever heldigvis sjelden slike forseelser, men anså det viktig å slå hardt ned på dette tilfellet da det var spesielt grovt. Det var det eneste tilfellet i min tid i forbundet, sier Sætre til TV 2.

Angivelig «ukultur»

Som TV 2 skrev fredag, har det i etterkant av Kjærs avgang i slutten av april blitt klart at konfliktene i Tennis-Norge stikker langt dypere enn hva som har kommet til overflaten tidligere.

TV 2 har snakket med i overkant av 20 personer i Tennis-Norge den siste tiden - fra trenere, til arrangører, til tidligere spillere, til tidligere maktposisjoner - og et stort flertall bruker ordet «ukultur» for å beskrive måten deler av Tennis-Norge er styrt på.

Kort fortalt handler det om angivelig kritikkverdig økonomisk styring, en frykt for konsekvensene ved å stille kritiske spørsmål, og et lønnsnivå i forbundet som av mange blir sett på som i overkant høyt.

Flere personer trakk seg fra å stille opp til intervju for TV 2 i frykt for konsekvensene, men Thomas Wettergreen tar bladet fra munnen:

– Etter at dette har blitt en mediesak, og ikke minst de alvorlige beskyldningene som har kommet, så bør man helt klart gå inn for å se på hva som har blitt gjort og hva som er sant. Det må avdekkes. Jeg tror ikke norsk tennis kan leve med alle disse historiene om beskyldningene som har kommet. Og ikke minst hva man bruker penger på må undersøkes nærmere, sier Wettergreen, som i tillegg til å være trener og arrangør også vært president i Norske Tennisveteraner og er hovedtrener i T&T Tennisakademi.