I et intervju med Svenska Dagbladet (artikkelen er bak betalingsmur) går den tidligere svenske statsministeren Carl Bildt hardt ut mot den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell.

Tidligere skal Tegnell ha kritisert enkelte lands tiltak og nedstenging.

– Mye av det vi har sett er ikke bærekraftig. Man kan ikke stenge folk inne over lengre tid, eller holde skoler stengt, skal Tegnell ha sagt tidligere til avisen.

Bildt, som tidligere har vært statsminister i Sverige, ber regjeringen si ifra.

– Regjeringen burde be Tegnell om å slutte å kritisere andre land, sier han til avisen.

Gir munnkurv

Mens Norge og flere andre land innførte strenge tiltak og stengte ned landet for å forhindre smitte av koronaviruset, valgte Sverige en annen strategi.

Etter Tegnell kritiserte tiltakene til enkelte land, reagerte Bildt.

I en Twitter-melding ber han regjeringen fortelle Tengell slutte å omtale seg om andre lands strategi.

Til avisen sier Bildt at dersom han hadde vært statsminister hadde han gitt Tegnell munnkurv.

– Ja, det hadde jeg gjort. Det er ikke rart. Dette er en krise der du ikke kan sitte på din høye hest, sier han.

– Kan ikke sitte på en høy hest

Hittil har over 3200 mennesker dødd i Sverige som følge av koronaviruset. Bildt er bekymret for situasjonen.

– Vi har utvilsomt et vanskelig år fremfor oss, både økonomisk og politisk.

Til avisen mener han at det verste enda ikke har truffet dem, uten at han skal være for negativ.

Han er overbevist om at epidemien vil definere vårt århundre i mye større grad enn 11. september eller finanskrisen gjorde.

– Det vil treffe dypere og bredere, og vi er bare noen måneder inne i det hele.

Tror smitte oppstod i fjor høst

Tidligere denne uken sa Tegnell at han tror de første tilfellene av koronasmitte kom til Sverige allerede i fjor høst.

Likevel ønsker han ikke å kartlegge noe på dette tidspunktet, da han ikke vil belaste helsevesenet mer enn nødvendig.

ANNEN STRATEGI: Anders Tegnell har valgt en annen strategi enn mange andre land for å bekjempe viruset. Foto: Jonathan Nackstrand

Han mener man bør forsøke å kartlegge hvordan viruset fikk spre seg i Kina, og hvordan det oppførte seg i begynnelsen av smitteforløpet.

– Det ville ha vært verdifullt for å se om man kan beskytte seg mot en slik utvikling i framtiden, sa han.