Republikanerne frykter å tape senatet

I dag har Republikanerne et flertall på 53-47, og Demokratene må derfor få fire nye senatorer for å få flertall dersom president Donald Trump blir gjenvalgt.

Om Joe Biden blir valgt til president, holder det imidlertid med en økning på tre siden visepresidenten er Senatets leder og kan bruke sin stemme om det blir stemmelikhet i avstemninger.

Demokratene vant for to år siden flertall i Representantenes hus, og det er ingenting som tyder på at de skal tape dette flertallet i år, når samtlige medlemmer av Huset er på valg.

Grunnen til at Republikanerne har begynt å frykte at de kan tape senatsvalget, der rundt en tredel av senatorene er på valg, er at demokratene som utfordrer de mest utsatte republikanske senatorene, ligger langt foran når det gjelder pengeinnsamling. De har samlet inn tre ganger så mye som de sittende republikanerne.

Småbeløp

En stor del av pengene som demokratene samler inn, er småbeløp fra tusener av vanlige mennesker, og republikanerne frykter at årsaken til at de får inn langt mindre penger, er dalende entusiasme for partiet på grunn av Trumps uberegnelige og mangelfulle håndtering av koronapandemien.

– Det er absolutt risiko for at Senatet blir demokratisk. De er langt foran når det gjelder pengeinnsamling digitalt, og det blir bare verre, sier Josh Holmes, en av Republikanernes valgstrateger.

At koronakrisen virker inn på valget, er tydelig å se over hele landet. I Maine har Susan Collins måttet fokusere på folkehelsen i sin valgkamp, i Montana får den demokratiske utfordreren Steven Bullock all oppmerksomhet siden han som guvernør leder kampen mot viruset, og i North Carolina gikk senator Thom Tillis på en blemme da han sa det var unødvendig for restaurantarbeidere å vaske hendene.

Fire å vinne og en å tape

Det er i fire stater at Demokratene har størst mulighet for å vinne over sittende republikanere – Maine, North Carolina, Colorado og Arizona. Om valget går spesielt godt, kan Montana og Georgia også komme i spill.

Men samtidig ligger de an til å tape i sørstaten Alabama, der Doug Jones uventet ble valgt i 2017 etter at den republikanske kandidaten Roy Moore av flere kvinner ble anklaget for seksuell trakassering og overgrep.

I Colorado har demokraten John Hickenlooper lenge ledet over senator Cory Gardner på meningsmålingene, og i Arizona ligger den tidligere astronauten Mark Kelly godt an til å vinne over Martha McSally, som ble utpekt til å ta over plassen til avdøde John McCain.