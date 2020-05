Fauci forteller til CNN at han går i en «tilpasset karantene» etter å ha hatt «lavrisiko-kontakt» med en ansatt i Det hvite hus som har testet positivt for koronavirus.

Årsaken til at risikoen regnes som lav er at Fauci ikke var i nærheten av personen i perioden man vet at personen var smittet.

De siste dagene har både pressetalsperson for visepresident Mike Pence, Katie Miller, og en militær betjent som jobbet tett på president Donald Trump, testet positivt for koronaviruset. Det har ført til at flere høyt oppe i Trumps koronateam har gått i selvpålagt karantene.

Fauci vil ikke gå i full karantene slik sjefen for Food and Drug Administration (FDA), Stephen Hahn, har gjort. Hahn har vært i kontakt med en person som har testet positivt, bekreftet FDA fredag. Også Robert Reinfield, direktør ved Centers for Desease Control and Prevention (CDC), har gått inn i en to ukers karantene.

Fauci vil på sin side holde seg hjemme, jobbe hjemmefra og bruke maske i 14 dager. Han sier at han også muligens vil dra til kontoret sitt ved helseinstituttet dersom han vet at det ikke er andre der. Dersom han blir kalt inn til Det hvite hus vil han dra, men ta alle forholdsregler. Han vil også bli testet hver dag, og bekrefter at han senest i går testet negativt.