– Vi fikk inn melding om at det var noen form for slåssing. Da vi kom fram til stedet påtraff vi en mann som var stukket med en kniv eller lignende, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til TV 2 like etter klokken 02.

Like etter klokken 02.30 natt til søndag er en person pågrepet. Politiet har også kontroll på en kniv og en blodig t-skjorte. De leter fortsatt etter tre personer.

Den fornærmede blir ivaretatt av helse. Tilstanden er ukjent.