Det melder VG, Dagbladet og Nettavisen lørdag kveld.

Mannens forsvarer Dag Svensson opplyser til VG at den aktuelle paragrafen er straffeloven paragraf 255, om grov frihetsberøvelse.

– Politiet opplyste om dette da vi startet avhørene i dag, sier Svensson.

Ifølge Nettavisen stiller klienten seg uforstående til denne siktelsen.

Påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt bekrefter at siktelsen er endret.

– Siktelsen er endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse, jamfør straffeloven paragraf 255. Vi har ingen flere kommentarer til siktelsen nå, opplyser Hrenovica i en pressemelding.

Nektet straffskyld

Den siktede mannen ble pågrepet i Oslo sent torsdag kveld. Mannen nektet straffskyld. Det er gjennomført flere avhør, det siste lørdag ettermiddag, der mannen har forklart seg for politiet.

– Han er løslatt fordi politiet ikke anser at det er fare for bevisforspillelse, sa påtaleansvarlig Hrenovica i en pressemelding.

Av hensyn til den pågående etterforskningen har politiet lørdag kveld ingen flere kommentarer å gi, heter det.

Ifølge politiet har mannen i 30-åra en relasjon til Tom Hagen, og politiet sier at de er kjent med mannens kompetanse på IT og kryptovaluta.

Svensson ville lørdag ikke si om dette har vært et tema i avhørene. TV 2 har funnet flere poster på nettforum der den siktede mannen har skrevet innlegg. Dette er tidligere omtalt av VG.

I innlegget, som er datert flere måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, skriver mannen blant annet at det ikke er noen former for kontroll med kryptovaluta og at det åpner muligheter for kriminelle.