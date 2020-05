Et litt annerledes sluttspill i Counter-Strike er over. Det ble spilt på nettet uten publikum, grunnet korona-pandemien.

Apeks kom inn som soleklar favoritt i finalen mot Riddle, som på sin side overrasket i semifinalen sin mot Bifrost.

Riddle valgte kartene Dust 2, og ble slått ut 16-10 av den regjerende seriemesteren der.

Ikke en selvfølge

Etter første kart gikk de over på Nuke, hvor Apeks tok en dominant ledelse i begynnelsen, og ga egentlig aldri slipp på den, og vant 16-8.

Klubben kan dermed krone seg seriemester for fjerde gang på rad, med følgende oppstilling:

Kristian «akEz» Kornbakk, Sander «Grus» Nordeide Iversen, Erik «Truth» Hansen Dyrnes, Ole «Marcelious» Langan og Pål «Polly» Kammen.

Sistnevnte er egentlig lagets trener, men har stilt opp etter at Haakon «Radifaction» Tholo ble benket rett før sluttspillet.

Etter sendingen på TV 2 Sumo uttalte Kristian «Akez» Kornbakk følgende til studio på spørsmål om de begynte å ta seriemesterskapet som en selvfølge:

– Man kan aldri ta det som en selvfølge. Vi var jo litt usikre på hvordan det kom til å gå, siden vi spilte med Pål Kvammen på laget. Med all mulig respekt til Pål, så er det lenge siden han har spilt kompetitivt men han gjorde jobben, og vi gjorde jobben og da kan man ikke være noe annet enn fornøyd.

– Counter-Strike er et lagspill

Morten «Zeves» Vollan i Riddle var en skuffet, men fattet mann etter tapet. Han var mest overrasket over at folk trodde Bifrost kom til å slå hans Riddle i semifinalen.

Morten «Zeves» Vollan takker for seg for denne gang i Norge. Foto: Eivind von Døhlen/Gamer.no

– At folk trodde at Bifrost skulle slå oss er utenfor min forståelse. For meg var det ingen overraskelse i det hele tatt. Det kan stemme at de har gode individuelle spillere, men Counter-Strike er et lagspill. Jeg mener vi dominerte kampen taktisk fra start til slutt.

I finalen ble det likevel stopp mot Apeks. Vollan mener at dominansen deres kommer til å fortsette, da det norske miljøet ikke har mulighet til å utvikle sine talenter.

– Problemet generelt med norsk Counter-Strike er at det er veldig få som faktisk kan utvikle spillere, og de som kan er allerede utenlands. Derfor mener jeg at utviklingen er mer eller mindre stillestående. Apeks er et veldig godt eksempel på akkurat dette. Men det er nok ingen andre norske lag som kan vippe de av stolen per dags dato.

Dette var også Vollans siste kamp for Riddle, og som spiller for nå. Han tar turen til Copenhagen Flames. På spørsmål om han kommer til å ta turen innom Telialigaen igjen svarer han:

– Ingenting er umulig, men akkurat nå er jeg veldig tilfreds med min nye rolle i Copenhagen Flames.