– Det er gjennomført flere avhør, det siste lørdag ettermiddag, der mannen har forklart seg for politiet, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt.

Mannen er fortsatt siktet i saken.

– Han er løslatt fordi politiet ikke anser at det er fare for bevisforspillelse, sier påtaleansvarlig i en pressemelding.

Av hensyn til den pågående etterforskningen har politiet lørdag kveld ingen flere kommentarer å gi, heter det.

Den siktede mannen ble pågrepet i Oslo sent torsdag kveld. Mannen nektet straffskyld.

Mannens forsvarer Dag Svensson sier til TV 2 at han regner med at politiet vil foreta nye avhør. Avhørene ble gjennomført hos Kripos.

– Vi satt i mange timer i dag.

– Hva er han blitt spurt om?

– Alt mulig. Det ønsker jeg ikke å si noe om. Han har det bra nå som han er løslatt. Han synes ikke noe om å være siktet, og skjønner ikke hvorfor dette har kommet til ham, sier advokat Dag Svensson til TV 2.

Svensson har bekreftet at hans klient har en form for relasjon til Tom Hagen, som fra før er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen.

Han ville fredag ikke si noe om mannens kompetanse på IT eller kryptovaluta. På spørsmål om dette har vært et tema i avhørene, svarer Svensson:

– Det kan hende, uten at jeg vil kommentere det.

TV 2 har funnet flere poster på nettforum der den siktede mannen har skrevet innlegg. Dette er tidligere omtalt av VG.

I innlegget, som er datert flere måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, skriver mannen blant annet at det ikke er noen former for kontroll med kryptovaluta og at det åpner muligheter for kriminelle.