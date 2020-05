Her gjør svømme-esset helomvending – regner med at han får høre det

Henrik Christiansen har aldri gått åtte uker uten å være i et basseng siden han startet med svømming.

I koronaperioden har 23-åringen fokusert på barmarkstrening, men så tok plutselig landslagskollega Eva Kummen kontakt.

Hun inviterte ham med på trening i et motstrømsbasseng hos «Spatec massasjebad» i Lier.

TV 2 var med da han han hoppet uti for første gang etter at svømmehallene stengte.

– Det føles litt rart, men likevel ikke så rart som jeg kanskje fryktet, sier Christiansen.

– Det at jeg har holdt meg så mye i aktivitet i mellomtiden, har nok gjort at jeg kommer til å komme tilbake igjen ganske kjapt. Men det svømmespesifikke kommer til å ta litt tid å ta igjen, forklarer han.

Forventer stikk fra Iden

TV 2 har tidligere fortalt at Christiansen ikke ville prioritere en alternativ basseng-løsning i hagen, som triatlon-utøver Gustav Iden. Bergenseren har trent i naboens boblebad i påvente av at svømmehallene skal åpne.

Men etter at en lignende løsning kom på bordet, innrømmer han at det ble for dumt å takke nei.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å komme hit. Det å sette opp hele bassenget, eller å kjøpe et sånt som dette kun for denne perioden, ville vært litt stress. Men når vi nå vet at bassengene åpner 1. juni, er det veldig gunstig å kunne ha dette i mellomtiden, forklarer han.

– Tror du at du får en telefon fra Iden nå som du også hopper oppi et basseng?

– Jeg regner med at han følger med, og at han kommer til å komme med noen stikk. Men det får han lov til når jeg går såpass tilbake på det. Jeg håper at han ikke trodde at jeg mente noe negativt med den han holdt på med. Det var mer logistikken for meg i å sette opp et basseng hjemme som hadde vært litt vanskelig, sier Christiansen med et smil.

Forskjellen fra Idens basseng er at bassenget i Lier har motstrøm, noe som gjør det mulig for svømmeren å trene noe mer tilnærmet normalt. Uten å gå for mye på akkord med teknikken.

– Det gjør at jeg kan svømme på en litt annen måte enn hvis jeg bare hadde hatt en strikk festet rundt livet. Jeg får muligheten til å rotere litt bedre, og at det blir litt mer likt vanlig svømming, understreker han.

Korona-treningen kan endre treningsopplegget i fremtida

1. juni åpner svømmehallene for organisert trening, og Norges Svømmeforbund har utarbeidet egne koronavettregler som utøverne må følge.