– Det er i det minste ingen fare for at ølen blir varm

– Det har alltid blitt harselert litt med oss nordlendinger, men vi er tøffe når det kommer til stykket, sier Kristel Dyrø (43) til TV 2, etter at hun nøt en tilsynelatende kald øl i snøføyka i Sortland i Vesterålen denne uken.

Etter å ha sett en nyhetssending fra Oslo, der alkoholservering åpnet igjen under strålende værforhold onsdag denne uken, fikk Dyrø idéen til videoen.

Dagen etter filmet datteren Matilde (12) henne mens hun tok seg en utepils på altanen – i lavende snøvær.

Lang vinter

Videoen av Dyrøs utepils har fått mye oppmerksomhet, etter at hun delte den på Facebook torsdag formiddag.

– Det er mange som har kommentert at det i det minste ikke er noen fare for at ølen blir varm, sier hun.

Kristel Dyrø (43) fra Sortland tar uværet med et smil. Foto: Privat

For mens sørlendingene den siste tiden har blitt velsignet med generelt godt vær, er det ikke tilfellet for nordlendingene.

– Det har vært en ekstremt lang vinter med mye uvær. Det har vært en mørk tid, sier hun.

– I tillegg kom koronaen og satte hele verden ut av spill. Det har vært tøft for mange og da tenkte jeg vi må holde humøret litt oppe, legger hun til.

Meldt snø – igjen

Og mer skal det bli, for det ser ikke ut til at verken vår eller sommer kommer til å gjøre sitt inntog i nordlige deler av landet med det første.

I tillegg til lavtrykksaktivitet som ligger nord og vest for de nordligere delene av landet, vil det komme et lavtrykk fra sør. Dermed vil de få perioder med snø og sluddbyger søndag.

– Det er lavtrykksaktivitet nord og vest for dem, og det kommer i tillegg et lavtrykk fra sør. Så det blir perioder med snø og sluddbyger der, sier Storm-meteorolog Cecilie Villanger.

– Det kommer en ny runde på mandag med et kraftig nedbørsområde over store deler av Troms, Finnmark og Nordland, sier meteorologen.

Snø i Sør-Norge

Også på Østlandet er det meldt hvitt nedbør. Meteorologene melder at det kan komme to til seks cm med snø på Østlandet, i Telemark og i indre og høyereliggende strøk av Agder fra natt til søndag til søndag formiddag.

– Det blir overgang til et mer nordlig vindfelt i løpet av natten, med veldig kald luft som kommer nedover hele landet. Det er en front som ligger over Sør-Norge og beveger seg østover i løpet av natten, så den vil gi nedbør i stort sett hele Sør-Norge, sier Villanger.