En lærer i begynnelsen av 30-årene er tiltalt for besittelse og produksjon av overgrepsmateriale, grovt brudd på taushetsplikten, ulovlig chatting og krenkende adferd.

I tiltalen ved Nedre Romerike tingrett heter det at læreren manipulerte elevers ansikt inn i bilder av nakne kropper.

«Bildene var delvis manipulert enten ved at enkelte var påført elevens navn og/eller alder og/eller bosted og/eller et seksuelt budskap eller ved at elevenes ansikt var manipulert inn i et bilde av en naken person og/eller personer i seksuell aktivitet».

Det er 34 fornærmede i saken. De mindreårige jentene fra ulike steder har i stor grad vært mannens elever, skriver Romerikes Blad.

Omfattende tiltale

Når overgrepssaken kommer opp for retten i september, vil påtalemyndigheten legge ned påstand om å fradømme mannen i begynnelsen av 30-årene retten til å jobbe som lærer.

– Påstand om fradømmelse av retten til å jobbe som lærer forbeholdes nedlagt, heter det i tiltalen som er tatt ut av statsadvokat Erik Førde.

Ifølge tiltalen på ni sider brukte han ulike brukernavn da han chattet med 21 kontakter om seksuelle overgrep, og delte de manipulerte bildene av elevene.

I chat skal mannen ha fortalt om hvordan han har onanert og fått utløsning på pulten til en elev, og at han vurderte å ejakulere i maten til elever på skolen.

Han skal ha chattet om voldtekt av barn fra 4 års alder og frihetsberøvelse av barn, samt oversendt bilder med tilfeller av ejakulering på skolepult, jentegarderobe og jentedusj, heter det i den omfattende tiltalen fra Oslo statsadvokatembeter.

Læreren skal ha utvist seksuelt krenkende adferd ved å dele bilder av seg selv via Snapchat med jenter under 16 år. Han skal også ha vært i besittelse av minst 12.000 filer som blant annet viser seksuelle overgrep mot barn.

Politiadvokat Kristine Kiær sier til Romerikes Blad at mannen har erkjent deler av forholdene i avhør, og at saken startet da Øst politidistrikt fikk anmeldelse fra Vest politidistrikt i mai 2016.

Bistandsadvokat Ole Edward Hagen sier at den tiltalte læreren på en svært alvorlig måte har begått tillitsbrudd. Mannens forsvarer Marianne Holmen vil ikke kommentere tiltalen til lokalavisen.