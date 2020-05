– Vi må revurdere hvordan vi skal forholde oss til politiet fremover

Tom Hagen (70) ble løslatt fredag, etter å ha sittet varetektsfengslet siden tirsdag forrige uke.

Det var Hagens forsvarer Svein Holden som hentet 70-åringen da han ble løslatt fra fengselet.

– Hvordan har han det i dag?

– Det er klart at det har skjedd mye det siste døgnet og jeg snakket med han tidligere i dag. Det er klart at det tar tid å fordøye alle de inntrykkene han har fått den siste uken, sier Holden til TV 2.

– Men han har det bedre i dag enn i går, legger han til.

Da Hagen ble løslatt fredag, fikk han treffe familien sin igjen.

– Det er klart at det var et hyggelig øyeblikk for alle, sier Holden.

– En ny hverdag

Mens Hagen har sittet i varetekt har han hatt brev- og besøksforbud. Dermed har han ikke hatt tilgang til media og fått lese hva som har blitt skrevet om saken.

Det får han nå.

– Hvilke tanker har han om det mediekjøret som har vært mens han var i varetekt?

– Han har jo gjennom hele sitt liv vært en mediesky person, og dette er en ny hverdag for han. Han har brukt noe tid nå på å sette seg inn i deler av det som er skrevet, sier Holden.

Ransaker hus og hytte

Politiet nekter foreløpig Hagen å flytte hjem, og å bruke hytta.

– Politiet ga meg beskjed i går om at de to stedene er stengt for Tom Hagen fordi det er besluttet såkalt tredjemanns ransaking der, sier han.

– Hva vil tredjemanns ransaking si?

– Rent jussteknisk kan det være litt komplisert å forklare, men litt enkelt sagt er det besluttet ransaking fordi Anne-Elisabeth Hagen har hatt tilhold begge steder, forklarer forsvareren.

– Har Hagen fått noen horisont på når han får vende tilbake til sitt eget hjem?

– Nei, det har han ikke. Det jeg tenker er det største problemet med dette, er å vurdere om dette overhodet er et lovlig etterforskningsskritt eller om politiet her går ut over de grenser som straffeprosessloven setter, sier Holden.

– Det at han ikke får lov til å komme tilbake til sitt eget hjem, hvor lenge vil dere akseptere at det foregår?

– I første omgang må det tas stilling til om dette er lovlig eller ikke. Der har jeg ikke fasitsvaret ennå. Jeg ser at min advokatkollega Jon Christian Elden er ute og sier at politiet er på svært tynn is. Der er jeg selvfølgelig enig med han, så får vi se om isen brekker og dette er ulovlig. Det er noe vi undersøker.