NSI-TB 3-1

NSI Runavik tok en oppskriftsmessig seier hjemme mot øy-laget TB lørdag ettermiddag.

Den legendariske målscoreren Klæmint Olsen (29) noterte seg for sesongens første scoring. Etterpå feiret han med å ta ballen under drakten. Olsen skal snart bli far for andre gang.

Drømmestart

Allerede etter sju minutter lå den første ballen i nettet. Aron Knudsen traff ballen klokkerent da han fikk muligheten på volley.

23 minutter ut i oppgjøret dukket Olsen opp.

– Så er storscoreren på blokka! Her skal unger feires, utbrøt kommentator Peder Mørtvedt.

NSI var nærmere både 3-0 og 4-0 enn TB var scoring før pause. Kraftig motvind gjorde det svært vanskelig for bortelaget. At presisjonen var fraværende hjalp heller ikke på.

– NSI Runavik var mye bedre enn TB. TB spiller en fotball de ikke mestrer. De prøver å trille seg ut bakfra med fotballspillere som ikke ser veldig bra ut teknisk, var Simen Stamsø-Møllers nådeløse dom.

Spesielt hardhausen Poul Ingason leverte en svak omgang.

– Det eneste de oppnår er trøbbel. Poul Ingason er en kriger og kulthelt, men i denne omgangen har han vært alt annet enn god. Han har vært en av dem som har slitt aller, aller mest, konkluderte Jesper Mathisen.

Ble tatt av banen

I annen omgang hevet TB seg noe, men slet med å produsere store sjanser. Olsen burde blitt tomålsscorer da han fikk muligheten fra fire meter like etter pause, men fikk ikke stokket beina. Samme mann fikk et slag i ansiktet drøyt tjue minutter før slutt, noe som gjorde at han fikk medisinsk tilsyn. Det endte med at Olsen gikk av banen.

TB satte inn en liten sluttspurt. Kaptein Dánjal Godtfred kom nærmest med et tverrliggerskudd.

I stedet var det hjemmelaget som la på til 3-0 ved Betuel Hansen, mannen som overtok kapteinsbindet fra Olsen.

På overtid satte gjestene inn et trøstemål ved Godtfred.