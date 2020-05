Da Solskjær slo på kameraet, endret stemningen seg brått

De engelske toppklubbene har fortsatt ikke returnert til treningsfeltet, og venter stadig på en avgjørelse om hva som skjer med resten av sesongen.

Fellestreninger er blitt byttet ut med hjemmetrening og møter over videochat.

Ole Gunnar Solskjær innrømmer at han savner garderobekulturen.

– Forrige gang vi hadde et videomøte, slo jeg ikke på kameraet mitt det første kvarteret. Alle spøkte og det var en lett tone, men så snart jeg slo på kameraet, ble det stille, forteller Solskjær til BT Sport, gjengitt av Daily Mail.

Kristiansunderen medgir at det er en rar periode for Manchester United-troppen, og at det er vanskelig å gjenskape garderobekulturen over videotreff.

– Vi ser frem til å spille igjen, møtes i garderoben, ta hverandre i hånden og alle de tingene. Vi savner det, slår United-manageren fast.

Van Dijk gruer seg til én ting

Cirka en time vest for Manchester er Liverpool-stjernen Virgil van Dijk i akkurat samme situasjon. Perioden borte fra lagkameratene har fått midtstopperen til å tenke på hvordan livet vil bli etter karrieren.

– Vi tilbringer veldig mye tid sammen, og nå har vi ikke gjort det på to måneder. Det er en følelse du aldri har hatt før, forklarer van Dijk, ifølge Daily Mail.

– Jeg vil helst ikke tenke på tiden etter karrieren, men det kommer til å bli rart. Det får deg til å tenke på hvor rart det må være å ta den avgjørelsen om å legge opp. Det kommer til å bli en periode med usikkerhet, hvor du ikke aner hva du skal gjøre. Sånn som nå, hvor du ikke aner hva som vil skje, fortsetter den 28 år gamle nederlenderen.

KLOPP-KLEMMEN: Den velkjente klemmen fra sjefen må nok vente for Virgil van Dijk og lagkameratene. Foto: Rui Vieira

Når van Dijk og lagkameratene får grønt lys av myndighetene, har Jürgen Klopp masse kjærlighet å dele ut.

Men det blir neppe på samme måte som før.

– Helt ærlig, så vil jeg bare gi de en klem. Det er lenge siden jeg har sett dem, og jeg liker dem godt. Men det kommer nok ikke til å være lov, så vi får la det ligge til langt frem i tid, sier Liverpools manager, og forsikrer om at de vil være strenge fra første minutt.

Bernardo Silva: Dette har vært det tøffeste

Tidligere i uken snakket Manchester City-playmakeren Bernardo Silva til TV 2 om samme tema. Portugiseren opplyste at han har vært i Portugal store deler av koronapausen, men nylig dratt hjem til Manchester.

For ham har det vært tøffest ikke å kunne møte sin nærmeste familie.

– Jeg har ikke kunnet se besteforeldrene og foreldrene mine. For jeg ville ikke være i kontakt med dem, siden jeg har vært på flyplasser og ikke ville risikere å gi dem viruset, sa Bernardo Silva.