– Ved tilfeller hvor det ser ut som at informasjonen ikke ble delt fra sykehusets side, ser vi på hvorvidt sykehuset brøt forskriftene, og hvorvidt vi kan ta grep, sier Kate Terroni ved britiske Care Quality Commission (CQC).

CQC har som oppgave å sikre at pasienter får trygg og tilfredsstillende oppfølging ved blant annet sykehus og sykehjem.

Nå har CQC fått rapporter om at sykehus har sendt pasienter tilbake til sykehjem, selv om de har visst eller mistenkt at pasientene har vært smittet av koronavirus. Det skriver Daily Mail.

– Vi tar dette veldig alvorlig, sier Terroni.

Innfører karantene

Storbritannia er nå landet i Europa som er hardest rammet av koronaviruset. Landets sykehus har vært under stort press for å frigjøre plasser.

Engelske helsemyndigheter har gitt instruksjoner om å frigjøre 15.000 sengeposter på sykehus over hele landet, for å ha kapasitet til å ta imot en eventuell bølge av koronapasienter.

Helsedepartementet i England utstedte egne retningslinjer 2. april, som sa at det ikke er nødvendig å kunne vise til negative resultater på korona-tester for å sende pasienter tilbake til pleiehjem fra sykehusene.

Skapte utbrudd

Ifølge Daily Mail har utskrivningen av smittede pleiehjem-pasienter, ført til utbrudd på pleiehjemmene. Det har ført til at andre, utsatte beboere har mistet livet.

I tillegg har ansatte ved pleiehjemmene ikke visst om at pasientene har hatt koronavirus, og dermed muligens ikke brukt smittevernutstyr som de normalt ville ha brukt.

CQC etterforsker nå flere tilfeller etter at sykehjemsbestyrere har meldt om at de har fått tilbake pasienter uten å bli informert om at de var smittet.

Hardt rammet

Tall fra Storbritannia viser at antall dødsfall på pleiehjem i landet nå er fire ganger høyere enn det har vært gjennomsnittlig de siste fem årene.

Kun en tredel av dødsfallene kan kobles direkte til koronaviruset.

Tall viser også at dødsfall ved pleiehjem har steget med 36 prosent på en uke, samtidig som antall dødsfall på sykehus har begynt å synke.

Innfører tiltak

For å unngå en ny smittebølge vil Storbritannia innføre strenge restriksjoner, inkludert to ukers karantene for alle som kommer til landet.

Det melder blant andre The Times og The Guardian , som skriver at det er ventet at innreisekravet om to uker i karantene for alle utlendinger og returnerende briter, vil bli kunngjort søndag.

Det har blitt stilt mange spørsmål ved britiske myndigheters valg, der folk til nå har kunnet reise inn fra utlandet uten helsesjekk av noe slag eller krav om isolasjon ved ankomst, mens døds- og smittetall økte dramatisk i mars og april. Regjeringen fortsatte da å hevde at å innføre karatene ikke vil gjøre noen forskjell.