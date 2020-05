Øst politidistrikt fortsetter etterforskningen etter at Tom Hagen ble løslatt fra fengsel fredag. 70-åringen er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth.

Tom Hagens advokat Svein Holden sier til TV 2 at politiet lørdag ransaker boligen i Sloraveien og hytta på Kvitfjell.

– Politiet driver med såkalt tredjemanns ransaking av Sloraveien 4 og hytta på Kvitfjell. Jeg er usikker på om de har adgang til det, sier Holden.

Ifølge advokaten sier politiet at det er skjellig grunn til mistanke.

– Men retten sier jo at det ikke er det. Politiet sier det er skjellig grunn til at det er begått drap der, og derfor må få gå inn, fortsetter Holden.

Tom Hagens forsvarer Svein Holden sier at hans klient fredag var lettet over å ha blitt løslatt, etter å ha vært fengslet siden tirsdag i forrige uke.

Da Tom Hagen forlot Oslo fengsel fredag ettermiddag, ønsket politiet å pågripe han på nytt. Men statsadvokaten sa nei, bekreftet statsadvokat Kirsti Guttormsen overfor NRK lørdag formiddag.

Anket avgjørelsen

Torsdag ble det kjent at lagmannsretten ikke mente det var skjellig grunn til mistanke for at Tom Hagen har gjort noe straffbart, og at han derfor burde løslates.

– Etter flertallets syn underbygger flere av de bevis som påtalemyndighetene har påberopt som grunnlag for mistanken i liten grad siktelsen for drap eller medvirkning til drap, heter det i kjennelsen.

Politiet anket avgjørelsen til Høyesterett, som store deler av fredagen jobbet med saken. I kjennelsen fra Høyesterett fredag ettermiddag ble påtalemyndighetens anke forkastet.

Like etter klokken 17.30 fredag ettermiddag forlot forsvarer Svein Holden Oslo fengsel sammen med sin klient Tom Hagen i bil.

Saken oppdateres.