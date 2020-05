Louis van Gaals opphold i Manchester United ble ikke av den lykkelige sorten.

Til tross for at nederlenderen ledet klubben til FA-cup-triumfen i 2016, klubbens første etter at Sir Alex Ferguson ga seg, fikk han sparken kort tid etterpå.

Bare noen dager senere kom José Mourinho inn etter å ha lusket i buskene, men van Gaal bærer ikke nag til sin tidligere kollega i Barcelona.

– Jeg legger skylden på Ed Woodward, min administrerende direktør i United. Mye mer enn Mourinho, sier han i podkasten Een-tweetje met Yves.

– Woodward er det onde geniet.

Snakker opp prestasjonen

Mourinho hadde en viss suksess på Old Trafford og ledet klubben til Europaliga- og ligacup-triumf, før han ble erstattet av Ole Gunnar Solskjær i desember 2018.

I podkasten avslører Van Gaal også at han hadde samtaler med Tottenham-sjef Daniel Levy om å bli sjef i London-klubben, men at det tok så lang tid at Manchester United fikk sjansen til å hente ham.

I ettertid har han uttalt at han angret, og at Tottenham trolig ville vært et bedre valg, men at han fulgte hjertet.

– United var et gammelt lag. Jeg visste at jeg måtte bygge laget på nytt, sa van Gaal til BBC.

– Vi snakket om det på jobbintervjuet. I min første sesong kvalifiserte vi oss for Champions League, i den andre vant vi FA-cupen. Å vinne cupen etter at media hadde hatt løkken rundt halsen min i seks måneder... Det er min største prestasjon.

Kommer ikke tilbake

Van Gaal er blitt en kultfigur i England, mye på grunn av sine utrolige uttalelser og oppførsel på sidelinjen.

Men for de som håper på at nederlenderen returnerer til rampelyset blir skuffet.

– Jeg er pensjonist. Jeg har ingen ambisjon om å bli en direktør eller en TV-ekspert, sier Van Gaal til vtbl.nl.

Han lovet konen å gi seg med fotball da han var 55, men fortsatte til han var 65.

– Hun har rett på et liv med meg uten fotball. Jeg kan si at hun er veldig fornøyd.