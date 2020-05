Det bekrefter statsadvokat Kirsti Guttormsen overfor NRK lørdag formiddag.

– Det er et viktig prinsipp at påtalemyndigheten skal følge domstolens avgjørelser. Og da, etter omstendighetene, så mente jeg at det var korrekt å ikke pågripe han umiddelbart ved løslatelsen, sier Guttormsen til NRK.

Statsadvokaten ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, og viser til at det snakk om en pågående etterforskning.

Torsdag ble det kjent at Lagmannsretten ikke mente det var skjellig grunn til mistanke for at Tom Hagen har gjort noe straffbart, og at han derfor burde løslates.

Politiet anket avgjørelsen til Høyesterett, som store deler av fredagen jobbet med saken.

I kjennelsen fra Høyesterett, som kom fredag ettermiddag, kommer det fram at Hagen løslates.

Like etter klokken 17.30 fredag ettermiddag forlot forsvarer Svein Holden Oslo fengsel sammen med sin klient Tom Hagen i bil.

Påtaleansvarlig i Øst politidistrikt Haris Hrenovica sa fredag at de tar Høyesteretts avgjørelse til etterretning.

– Etterforskningen fortsetter, og siktelsen mot Tom Hagen opprettholdes. Vårt mål er fremdeles å finne Anne-Elisabeth Hagen, å få vite hva som har skjedd med henne og hvem som har en rolle i saken, sier Hrenovica.