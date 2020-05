Lå bundet med belte i mange timer – ble endelig trodd

Gro Anita Flaen Sakstad, kjent fra TV 2-programmet Petter Uteligger, vant over staten, etter hun saksøkte dem etter å ha blitt utsatt for grove forhold under hennes opphold i Bredtveit kvinnefengsel.

Fredag vant Flaen Sakstad, da staten erkjente brudd på Menneskerettsloven, EMK, artikkel 3 som sier at «ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelige eller nedverdigende behandling eller straff».

– Det var en spesiell følelse. Jeg gråt av glede, sier Flaen Sakstad til TV 2.

Det var Advokatbladet som omtalte saken først.

Oppdaget på Røverradion

Flaen Sakstad sier det har enorm betydning for henne at staten erkjenner bruddet.

– Det er så mange som har vært med på denne saken, så det er mange å være takknemlige for, sier hun.

Flaen Sakstad sier det rart å tenke tilbake på starten av prosessen.

– Jeg fant ut om Advokatenes islasjonsgruppe på Røverradion. Det er rart å tenke tilbake til den tiden, og at jeg endte opp med Bendik Falch-Koslung fra gruppen som advokat, sier hun.

Partene ble enige om følgende: Staten erkjenner at kravene i EMK artikkel 3 ikke har vært overholdt overfor Sakstad.

Staten betaler snarest mulig, og senest innen 8. juni 2020, til Sakstad 150.000 kroner i kompensasjon for ikke-økonomisk skade.

Sakstad er villig til å bistå i forbindelse med statens arbeid for å forebygge og forhindre at noe liknende skjer igjen.

Staten betaler saksøkerens saksomkostnader på 170.000 kroner, eks. merverdiavgift.

Partene begjærer saken hevet som forlikt og frafaller forkynning av hevingskjennelsen. De frafaller også retten til å anke.



Det er ingen begrensninger i adgangen til å offentliggjøre forliket.

Vanskelig å beskrive

Etter ni timer i rettssalen, kunne en glad og lettet Flaen Sakstad forlate retten fredag med et smil om munnen.

– Jeg sa gråtkvalt av glede til de at jeg håper de legger denne saken øverst i papirbunken til kriminalomsorgen. De sa de skulle gjøre det, sier hun.

Flaen Sakstad har vanskelig for å sette ord på gleden hun føler på.

VANT: Gro Anita Flaen Sakstad og advokat Bendik Falch-Koslung utenfor retten fredag, da de vant over staten. Foto: Tove Sakstad

– Jeg skjønner nok ikke helt omfanget, at det er en historisk avgjørelse og at jeg i det hele tatt ble trodd og hørt. Det begynner å sige inn gradvis, sier hun og legger til:

– Det var jo litt gøy at det var på frigjøringsdagen også, det var litt ekstra grunn til å feire da.

Ble bundet med belte

Sakstad ble utsatt for en omfattende isolasjon under hennes opphold fra 2013-2015 ved Bredtveit kvinnefengsel.

I rettsforliket kommer det fram at hun ble bundet fast i flere timer. Sammenhengende lå hun 38.5 timer og 42 timer fastbundet til sengen.

I tillegg ble hun rutinemessig fratatt klærne ved bruk av sengen, og hun lå over en lengre periode fastbundet, uten klær, selv om hun ga uttrykk for at hun frøs.

Kan få stor betydning

Saken ble avgjort via rettsmekling, og avgjørelsen er rettskraftig. Det vil si at saken ikke kan ankes, og staten har plikt til å arbeide for at noe slikt ikke vil skje igjen.