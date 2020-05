Det opplyser mannens forsvarer, advokat Dag Svensson, lørdag morgen.

– Det blir ikke fengslingsmøte i dag, men et avhør, skriver han i en SMS.

Hans klient skal i et avhør med politiet klokken 12 lørdag.

Relasjon til Hagen

Den siktede mannen i 30-årene ble pågrepet i Oslo sent torsdag kveld.

Hans forsvarer har tidligere bekreftet til at hans klient har en form for relasjon til Tom Hagen, som også er siktet i saken.

– Den pågrepne mannen har en relasjon til Tom Hagen, og politiet er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse, sa påtaleansvarlig Haris Hrenovica fredag.

Nekter straffskyld

Dag Svensson sier til TV 2 at hans klient nekter straffskyld.

– Han opplever pågripelsen som helt absurd. Han har ingenting med denne saken å gjøre og nekter følgelig straffskyld, sier Svensson.

Han vil ikke kommentere forholdet til Hagen eller si noe om mannen kompetanse på IT eller kryptovaluta.

TV 2 har funnet flere poster på nettforum der den siktede mannen har skrevet innlegg. Dette er tidligere omtalt av VG.

I innlegget, som er datert flere måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, skriver mannen blant annet at det ikke er noen former for kontroll med kryptovaluta og at det åpner muligheter for kriminelle.

Mannen skriver videre om kidnapping og bruk av kryptovaluta.

Uklar relasjon

I mars i 2018 deltok han på et arrangement som handlet om kryptovaluta, viser opplysninger TV 2 har fått tak i.

Siktede står også registrert med et enkeltmannsforetak som er registrert på Østlandet. Han har også tidligere vært registrert med et firma som leverte datatjenester.

Det er uklart for TV 2 hvilken relasjon politiet mener at det er mellom Tom Hagen og den siktede mannen.