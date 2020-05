Reiselivsbedriftene er blant dem som så langt har vært hardest rammet av korona-krisen. Her har det vært bråstopp for veldig mange.

Men mens flyselskaper over hele verden nå får krisepakker, må bilutleieselskapene klare seg selv. Og det er ingen enkel sak.

Også her har det nemlig vært en dramatisk nedgang i omsetningen. Nesten ingen leier bil lenger, men store deler av kostnadene løper likevel.

En av dem som nå har store problemer, er bilutleie-giganten Hertz. De slet allerede før korona-epidemien snudde verden på hodet. Nå kjemper de for å unngå konkurs.

Frist til 22. mai

Hertz har 12.400 kontorer verden over og sitter på en gedigen flåte av biler.

Allerede i mars begynte de å si opp ansatte for å kutte kostnader. Men det var ikke nok. 29. april erklærte Hertz at de ikke lenger klarte å betjene gjelden sin.

Nå har selskapet fått frist på seg til 22. mai for å finne en løsning. I praksis vil det si at de må skaffe friske penger, hvis ikke risikerer de at det vil ende i konkurs.

Hertz hadde problemer også før korona-krisen. Nå kjemper de for å overleve. Foto: Scanpix

Krisen rammer dobbelt

I første omgang skal det være snakk om rundt 4 milliarder kroner som må tilbakebetales.

Hertz har over 750.000 biler i sin flåte. Disse er alt fra noen uker – til 18 måneder gamle.

Her ligger det naturligvis også betydelige verdier, men korona-krisen rammer selskapet dobbelt, bilene er betydelig mindre verdt nå enn før krisen.

Bilutleieselskaper over hele verden har svært tøffe tider. Men så langt har det ikke vært snakk om noen redningspakker for disse. Foto: Scanpix.

Svært gode rabatter

I USA blir det anslått av et "krise-salg" av bilene til Hertz vil kunne skape en stor ubalanse i bruktbilmarkedet. Flere hundre tusen nyere bruktbiler ut på markedet samtidig, vil presse prisene ytterligere nedover. Det er naturligvis ikke bra for hverken selskapet eller kreditorene deres.

I likhet med flere andre bilutleieselskaper kjører Hertz nå kampanjer med svært gode rabatter. Her har vi også sett tilbud på lengre leieperioder, til priser som ligger langt unna det vi tidligere har vært vant til. Alternativet er naturligvis at bilene bare står og at det ikke kommer noen penger inn i kassen.

