Dette viser dokumenter som nylig er blitt frigitt, melder AP.

Kopi av sjekken som ble skrevet ut fra Iberia Parish lensmannskontor, i forliket med familien til avdøde Victor White III (22), ble frigitt denne uken – etter at en føderal domstol i mars avgjorde at utbetalingen måtte offentliggjøres.

Søksmål

White`s familie gikk til søksmål mot sheriff Louis Ackal og hans nestleder etter at 22-åringen døde.

Forliket ble inngått i 2018, men dommeren som avgjorde saken avviste å offentliggjøre summen det ble enighet om.

Dommeren og moren til Whites barn ble enige om beløpet.

Nå har domstolen likevel offentliggjort beløpet som ble utbetalt.

Skutt i politibil

Det var i 2014 at 22-åringen ble skutt, da han satt i baksetet av en patruljebil.

White ble pågrepet for salg av narkotika og satt med håndjern på i baksetet av politibilen da han ble skutt i brystet, skriver The New York Times.

En rettslege erklærte dødsfallet som selvmord.

I 2015 kunngjorde justisdepartementet at ingen ville bli siktet i forbindelse med Whites død.

Men 22-åringens dødsfall vakte mistanke og oppmerksomheten ble etterhvert rettet mot det lokale lensmannskontoret og lensmann Louis Ackal.

Saken ble etterhvert gjenopptatt.

Rasemotivert mishandling

Etterforskningen viste blant annet at politibetjenter i distriktet ved flere anledninger hadde bedrevet rasemotivert mishandling av innbyggere.

En kvinne, som jobbet for Ackal, skal ha overhørt at lensmannen ga kodede instruksjoner for å skrive en rapport som frikjente betjentene som var delaktige i arrestasjonen av White.

Kvinnen skal også ha uttalt at lensmannen refererte mørkhudede som «gorillaer» og kommet med andre rasistiske uttrykk.

Kjent skyldig

En sivilrettslig granskning resulterte i at 11 politibetjenter ble kjent skyldig, hvorav flere av dem bekreftet at politiet har begått rasemotiverte overgrep mot innbyggere i distriktet.

Søksmålet fra Whites familie, med en utbetaling på 325.000 dollar, er det største av flere søksmål mot Ackal mens han fungerte som lensmann i distriktet.

I løpet av hans tjenestetid utgjør alle søksmålene totalt 6 millioner amerikanske dollar.