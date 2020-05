Det bekrefter presseteamet hans i en uttalelse, ifølge CBS.

Horn ble 75 år gammel og var best kjent som en del av magikerduoen Siegfried og ROy, som ble kjent verden rundt for å inkorporere utrydningstruede dyr i illusjonene sine.

Horn testet positivt for koronaviruset i april, og var innlagt på Mountain View Hospital i Las Vegas da han døde.

– Verden har mistet en av sine største magikere, men jeg har mistet min beste venn, sier Horns magikerpartner Siegfried Fischbacher i en uttalelse.

– Fra øyeblikket vi møttes visste jeg at Roy og jeg, sammen, ville endre verden. Det ville ikke vært noen Siegfried uten Roy, og det ville ikke vært noen Roy uten Siegfried. Roy var en fighter hele livet, inkludert sine siste dager, fortsetter han.

Horn ble født i Tyskland i 1944, og møtte Siegfried da han jobbet på et cruiseskip. Dette ble starten på en 50 år lang magikerkarriere. I løpet av deres 14 år på The Mirage i Las Vegas ble de kjent for å bruke store, vakre dyr i opptrednene, står det i uttalelsen.

Horns siste opptreden kom i 2003, da han fikk slag og en hvit tiger dro han av scenen. Fra den dagen omtalte Horn tigeren Mantecore som sin livredder, og fem år etter hendelsen åpnet han og Siegfried et naturreservat.