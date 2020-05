Avsløringen våren 2016 viste hvordan kriminelle og velstående mennesker over hele verden brukte skatteparadiser, og avdekket saker om skatteunndragelse, korrupsjon og hvitvasking, hvor Mossack Fonseca var midtpunktet.

Også påtroppende leder for oljefondet, Nikolai Tangen har benyttet advokatfirmaets tjenester, skriver Klassekampen.

Gjennom ti år brukte et av Tangens selskaper advokatfirmaet for å administrere mannskapet på sin 115 fot lange luksusseilbåt. Båten er nå registrert hos et selskap i Storbritannia, men var tidligere eid av et selskap på skatteparadiset Isle of Man. Mannskapet på båten blir administrert av selskapet Nikata Marine Limited, registrert på De britiske Jomfruøyer og det er dette selskapet som brukte Mossack Fonseca da det ble etablert i 2006.

Tangen bekrefter opplysningene og sier kundeforholdet til advokatfirmaet ble avsluttet i 2016. I en epost skriver han at han ikke var klar over at Mossack Fonseca ble brukt til å etablere selskapet før Klassekampen gjorde ham oppmerksom på det, og forklarer det med at en slik organisering av båt og mannskap er en «bransjestandard gjort for administrativ enkelhet».

Tangen skriver at han nå likevel vil se etter andre løsninger for ansettelser av mannskap til seilbåten.

(©NTB)