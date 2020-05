– Jeg klarte å rive Gluteus Maximusen min i fillebiter i et øyeblikk med overentusiastisk hagearbied, skriver May på sin Instagram.

– Plutselig befant jeg meg på et sykehus der jeg ble skannet for å finne ut akkurat hvor mye jeg hadde skadet meg selv. Det viser seg at jeg gjorde en god jobb. Det er noen dager siden, og jeg kommer ikke til å kunne gå på en stund... eller sove, uten mye hjelp, for smerten er nådeløs, fortsetter 72-åringen.

Ifølge CNN er May svært aktiv på det sosiale mediet, men hadde ikke publisert noe på flere dager. Han oppdaterte derfor følgerne sine for å forsikre dem om at fraværet ikke skyldtes koronaviruset.

– Vær så, vær så snill ikke å sende meg sympati. Jeg trenger bare en helbredende stillhet for en periode, sier han til følgerne sine.

May utdypet ikke hvordan han skadet seg, og hans representanter vil ikke utdype det overfor CNN.

72-åringen ga i april ut en ny versjon av klassikeren "We Are the Champions" som støtte for arbeiderne i helsevesenet. May, Roger Taylor og sangere Adam Lambert stod bak den nye versjonen av klassikeren. Alle inntekter fra låten går til "the Covid-19 Solidarity Respond Fund for the World Health Organization".

Queen skulle etter planen turnert i Europa sammen med Lambert, som synger i stedet for den avdøde frontmannen Freddie Mercury, men disse konsertene er utsatt som følge av koronakrisen.