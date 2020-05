En fem år gammel gutt fra New York har blitt den første til å dø av sykdommen, som kalles "pediatric multisymptom inflammatory syndrome". Syndromet kan trolig linkes til covid-19.

New York-guvernør Andrew Cuomo sa på en pressebrifing fredag at delstatens helsedepartement undersøker flere lignende tilfeller hos barn.

– Det vil være veldig vonde nyheter, og vil åpne et helt nytt kapittel, sier Cuomo ifølge NBC News.

– Det er en ekstremt sjelden og tidligere ukjent presentasjon av covid-19 hos barn, sier Mount Sinai Health System i en uttalelse.

– Vi sender våre kondolanser til familien i lys av tragedien.

Over 100 barn over hele USA har blitt diagnostisert med det nylig identifiserte syndromet. Minst åtte delstater har rapportert om tilfeller.

Helsemyndighetene i New York ber foreldre søke umiddelbar helsehjelp til barnet sitt dersom disse kriteriene oppfylles:

Langvarig feber (lenger enn fem dager)

Vanskeligheter med å mate spedbarn eller at barnet er for sykt til å få i seg væske

Alvorlig magesmerter, diaré eller oppkast

Forandring i hudfarge - huden blir bleik, flekkete og/eller blå

Pustevansker eller hyperventilering

Rask puls eller brystsmerter

Lenger tid mellom urinering

Apati, irritabilitet eller forvirring

Mest bekymringsverdig er det at barna kan utviklet hjerteproblemer som et resultat av at hjertet ikke pumper så effektivt som det skal. Problemet virker å være et resultat av at barnets immunsystem blir overaktivt etter en covid-19-infeksjon.

De fleste barna med pediatric multisymptom inflammatory syndrome har også blitt diagnostisert med covid-19, men ikke alle. Under en pressekonferanse i New York fredag fortalte leger at det kan skyldes at noen barn ikke utvikler symptomer før en måned etter at de er eksponert for viruset.

En 14-åring i England har også dødd av syndromet.