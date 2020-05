Trump om mislykket Venezuela-angrep: – Ville ha sendt inn en hær

To amerikanere er siktet for terrorisme i Venezuela etter en mislykket væpnet aksjon der målet trolig var å styrte president Nicolás Maduro.

Siktelsene omfatter også sammensvergelse og smugling av militære våpen, opplyste riksadvokat Tarek William Saab fredag.

Luke Alexander Denman (34) og Airan Berry (41) skal ha blitt pågrepet etter den mislykkede væpnede aksjonen i havnebyen La Guaira søndag. Også en rekke venezuelanere ble pågrepet, og åtte angripere skal ha blitt drept.

Den tidligere amerikanske spesialsoldaten Jordan Goudreau har sagt at han var med på å organisere angrepet.

Riksadvokat Saab utstedte fredag arrestordrer både på Goudreau og to andre personer bosatt i USA.

President Donald Trump avviser å ha noe med aksjonen å gjøre eller å ha kjent til den på forhånd.

– Dersom jeg ville gå inn i Venezuela, hadde jeg ikke gjort det hemmelig. Jeg ville gått inn, og de kunne ikke ha gjort noe med det. De ville lagt seg ned. Jeg ville ikke ha sendt inn en liten gruppe. Nei, nei, nei, jeg ville ha sendt en hær, sa han i en kommentar fredag.

– Det ville ha blitt kalt en invasjon.

Forhandlet fram avtale

Medlemmer av Venezuelas opposisjon forhandlet i fjor fram en avtale på 213 millioner dollar med et sikkerhetsselskap i Florida om å styrte Maduro, ifølge Washington Post.

Ifølge avisen hadde medlemmene blitt utpekt av opposisjonsleder Juan Guaidó til å utforske alle USA-støttede muligheter for å styrte president Nicolás Maduro.

I avtalen på 42 sider beskrives operasjonens mål som å «fange/pågripe/fjerne Nicolás Maduro fra regimet og sette inn Juan Guaidó».

Avtalen med Jordan Goudreaus ble signert i oktober og bekreftes av den latinamerikanske politiske konsulenten JJ Rendón, som skulle hjelpe til med å lede den hemmelige komiteen.

Ingen bevis

Etter at kontrakten ble signert skal Guaidó ifølge Rendón ikke ha klart å legge fram bevis for at han hadde de 212,9 millionene han hadde lovet i betaling etter at operasjonen var gjennomført.

Guaidó påsto også at han hadde 800 menn klare på bakken i Venezuela, men klarte heller ikke bevise det.

Guaidó skal ha påstått at Washington kjente til planene.

Etter store uenigheter mellom partene tidlig i november, sier Rendón at han trodde operasjonen var lagt død, før søndagens hendelse i landet.

Angrep søndag

Søndag før daggry forsøkte flere personer å ta seg inn i den venezuelanske havnebyen La Guaira i båter. De ble stoppet av myndighetene i Venezuela, som har opplyst at åtte angripere ble drept og en rekke andre pågrepet.