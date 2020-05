Avfeier gamlesjefens forklaring: – Han ble så lurt som noen har blitt

Lørdag setter TV 2s Premier League-studio Southampton under lupen i serien som tar for seg hver enkelt av klubbene.

Der er tidligere Saints-spiller Egil Østenstad gjest, og den tidligere målsniken bruker ikke lang tid på å komme i gang med de gode historien.

Blant annet kommer det frem en historie om da laget skulle på treningsleir til Israel. Alltid proffe Østenstad møtte opp med fotballsko i bagasjen, noe som bare førte til latter. Dette var ikke en tur der fotballsko skulle brukes, dette var en heisatur.

– Det var en av flere slike turer, sier Østenstad.

– Det ble et par andre litt fuktige treningsleirer. Det verste var at omtrent hver gang vi kom hjem etter det, så spilte vi bra. Det er fælt å si det, men det hadde gjerne en misjon å gjøre det. I større grad enn det har nå. Det var en måte å bli bedre kjent på og å skape noen felles historier. Det hadde en effekt. Den tiden er forbi, men det var hyggelig så lenge det varte, smiler han.

Østenstad snakker også om sportslige historier, hat tricket mot Manchester United og hva det betydde, samt hans forhold til Southampton i dag.

Bortforklaring

Men et tema som alltid kommer opp er den utrolige, og alltid underholdende, historien om hvordan Ali Dia, som de fleste mener ikke kunne spille fotball, fikk spilletid for Southampton i Premier League.

MYTEN: Ali Dia. FOTO: Southampton.

I et intervju med Sky Sports nylig forklarte manager Graeme Souness seg.

– Det er en fantastisk og morsom historie, men det er ikke akkurat som du har lest eller hørt, sier Souness.

Han hevder at han kjapt hadde sett at Dia ikke hadde ferdighetene til å spille for Southampton, men at de hadde så store skadeproblemer at de ville beholde ham for å ha nok folk på trening.

Da de kom til kampdagen innså trenerteamet at de ikke hadde noen offensive spillere til å sette på benken. Dermed fikk Dia plass der også. Så blir Matt Le Tissier skadet.

– Jeg ser ned benken og vi har midtstoppere, høyrebacker, venstrebacker og vi har denne fyren. Vi tenkte at det verste som kunne skje var at han løp rundt og var en pest og en plage. Så kommer han på og var overalt hvor ballen akkurat hadde vært. Det var som om han aldri hadde vært på en fotballbane.

Og til tross for at Dia ble byttet ut igjen før slutt, hevder Souness:

– Ingen ble lurt.

Ufeilbarlig

Få så det hele på så nært hold som Egil Østenstad. Han spilte hele kampen for Southampton i 0-2-tapet for Leeds.