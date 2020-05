Etter to lange måneder i husarrest, fikk spanierne denne uken endelig se dagslyset igjen.

Spania er et av de aller hardest koronarammede landene i Europa, med over 26.000 døde så langt.

Nå ser hestekuren ut til å gå mot slutten.

Fikk handle på marked

TV 2 var til stede da det store grønnsaksmarkedet i Alicante gjenåpnet torsdag.

Flere hundre mennesker hadde stilt seg i kø for å slippes inn. Det skjedde puljevis og med ekstreme smitteverntiltak på plass.

– Jeg synes ikke de flinke nok. Alle er ikke like gode til å holde avstand. Avstand er ekstremt viktig, og jeg tror ikke folk skjønner dette, sier smittevernrådgiver Anna til TV 2.

Hun er en av flere fra det lokale Røde kors som er til stede på markedet for å påse at folk følger reglene, at de er utstyrt med munnbind og spriter hendene når de kommer og går.

Men Anna, i likhet med alle andre innbyggere i storbyen er lykkelig over at det spanske samfunnet er i ferd med å få tilbake en grad av normalitet.

– Det er kjempefint å se at alle er så glade og at de kan være ute og handle igjen. Først og fremst er det fint å se de eldre, som har savnet dette veldig. De har hatt et stort behov for å være ute og snakke med andre mennesker.

Total nedstengning

Siden 14. mars har det vært forbudt for spanierne å bevege seg utendørs, med mindre de må handle mat eller medisiner. Alle landets grenser er stengt og ingen andre butikker eller serveringssteder har vært åpne.

Denne uken fikk Spanias 47 millioner innbyggere lov til å gå ut for å spasere eller jogge.

Men reglene for å gjøre dette har vært strenge og kompliserte. Ulike aldersgrupper har fått tildelt ulike utetider på dagen, og folk kan bare bevege seg innenfor en radius på én kilometer fra hjemmet.

Rosa Maria, som vi treffer på markedet støtter helhjertet opp under nedstengningen av landet.

– Jeg tror unntakstilstanden var til alles beste. Ellers ville helsesystemet vårt ha kollapset, sier hun til TV 2.

Ingen turisme til sommeren

Førstkommende mandag vil portforbudet i mesteparten av Spania bli opphevet, dersom ikke smittetallene igjen går opp.

Tvilende: Turistsjefen i Alicanteprovinsen tviler på at norske turister kan nyte Spanias strender i sommer. Foto: Aage Aune, TV2

Men det vil ta lang tid før landet er tilbake til normalen.

Den livsviktige turistnæringen har innsett at det ikke er mulig å redde årets sesong.

Spania er nordmenns mest populære feriedestinasjon, med mer enn 1,5 millioner norske tilreisende hvert år.

Men på Costa Blanca-kysten sier turistsjefen dette når vi spør ham om nordmenn kan komme dit for å få litt sol i sommerferien:

– Vel, jeg tror det vil bli veldig vanskelig denne sommeren.

José Mancebo som er turistdirektør i Alicanteprovinsen tør heller ikke å love at nordmenn vil kunne komme til høsten. Han råder i stedet værsyke nordboere til å begynne og planlegge sommeren 2021.

– Vi vet at dere nordmenn elsker oss. Og jeg elsker dere. Dette forholdet er så sterkt at det kan overleve ethvert koronavirus, sier han til TV 2.