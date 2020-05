Varsler fotball-tap på en halv milliard

Dersom det ikke blir publikum på Brann stadion i 2020, kan det bli store tap for Vestlands-klubben.

– Vi kan tape mellom 30 og 40 millioner i ulike arrangementsinntekter, som konsekvens av begrensinger knyttet til kamp. Endelig tap avhenger blant annet av om det blir hele eller deler av sesongen, sier Johannesen.

– Klubbene dør uten disse inntektene

Cato Haug i Norsk Toppfotball er spent på hva Kulturministeren vil servere på tirsdag.

– Vi har vært tydelige. Dialogen har vært god, og jeg tror vi har fått frem budskapet vårt, sier Haug.

KRITISK FOR TOPPKLUBBENE: Cato Haug, styreleder i NTF, mener det haster med økonomisk støtte. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

I Brann er de helt avhengige av at Regjeringen legger penger på bordet.

– Vi er avhengige av å få en økonomisk tiltakspakke som kompenserer for at klubbene taper betydelige inntekter som en konsekvens av dagens begrensinger. Klubbene lever i stor grad av arrangementer og inntekter som skapes knyttet til disse. Det er ulike kundegrupper som kjøper produkter og tjenester rundt arrangementene, og uten disse inntektene dør klubbene. Så enkel og så brutal er realiteten.

– Hvilke konsekvenser får dette på kort sikt?

– At vi tærer på likviditeten og etter hvert går tom for penger. Vi skulle spilt tre hjemmekamper per i dag, og vi nærmer oss 16. mai. Vi har det krevende, men det er nok andre klubber og kollegaer som har det enda tøffere.

GÅR TOM FOR PENGER: Også i Brann tærer Korona-krisen på klubbens likviditet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Frykter backlash

Norsk Toppfotball, som arrangerer toppseriene, har over en milliard i kommersielle avtaler, mens Norges Fotballforbund får inn om lag 650 millioner kroner i året på slik avtaler.

– Rundt 40% av verdien i de kommersielle samarbeidsavtalene er direkte knyttet direkte til kampdag, opplyser Haug.

Tapte sponsorpenger er fortsatt ikke en del av regjeringens krisetiltak for idretten.

Norsk Toppfotball får henvendelser fra klubber som fortviler over at sponsorer vil ut av inngåtte avtaler. Det er heller ikke inngått nye avtaler etter at Korona-krisen oppstod.

Nå frykter NTF at toppfotballen kan få en backlash mot slutten av året, fordi sponsorer ikke får det de har betalt for.

– Klubbene har klart å redusere kostnadene en del, men ikke alle. Mange inntekter har uteblitt til nå, og det blir ikke vestlige arrangementsinntekter når kampene starter opp igjen, påpeker Haug.

I Brann jobbes det med å beholde supportere som allerede har kjøpt sesongkort.

– Vi skal holde god dialog med klubbens trofaste partoutkortinnehavere og skal nok finne gode løsninger sammen med de etter hvert, sier Vibeke Johannesen.