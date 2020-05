Etter at dommerne Silje Larsen Borgan, Tshawe Baqwa og Andreas «TIX» Haukeland benyttet seg av muligheten til å redde deltaker Tore Pedersen fra utstemming i forrige ukes program, var fire deltakere klare for semifinalen i kveld på H3 Arena.

To låter hver

Alle fire deltagere sang to låter hver. Den ene låta hadde semifinalistene fått velge, en favorittlåt de ønsket de hadde laget selv. Den andre låten var seernes valg og semifinalistene fikk utdelt låter som var stemt frem av tv-seerne.

Mari Eriksen Bølla (15), Oda Gondrosen (23), Bendik Solberg (20) og Tore Pedersen (18) kjempet fredag kveld om å vinne en platekontrakt og å komme til finalen i Idol.

FINALISTER: Oda Kristine Gondrosen, Mari Bølla og Tore Pedersen er klare for finalen i Idol 2020. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Trakk det korteste strået

Dommerne mente at Bendik leverte strålende, både da han sang en egenvalgt sang og da han sang låten seerene hadde stemt frem.

Ikke alle tv-seerne var enige med dommerne og det ble dermed Bendik som røk ut av semifinalen og måtte reise hjem.

– Jeg er stolt av alt jeg har gjort. Det har vært en fin reise og jeg har lært sykt mye, sa Bendik Solberg etter å ha røket ut av semifinalen i Idol.

15 år etter at Kurt Nilsen vant den første norske utgaven av Idol, er det altså Mari Eriksen Bølla (15), Oda Gondrosen (23), og Tore Pedersen (18) som skal kjempe om den samme tittelen.

Historisk Idol-finale

Semifinalistene gjorde i kveld det de kunne for å overbevise tv-seerne og nå gleder de seg til den store finalen om en uke som vil bli historisk.

Finalen neste fredag 15. mai vil bli den første i Idol-historien hvor det er flere enn to deltakere i finalen. Dette er den ellevte sesongen av Idol på TV 2. Tre finalister i finalen gjør at det blir to avstemminger.

Det betyr at det både blir en finale og en superfinale i samme sending. Først fra tre til to, og så en duell. Til slutt er det bare én som får fremføre den helt nye vinnerlåta neste fredag.

Se Idol-finalen på TV 2, fredag 15. mai kl. 20.00 og på TV 2 Sumo.

Se de fire låtene semifinalistene sang og som seerne hadde stemt frem: