Torsdag ble det kjent at Lagmannsretten ikke så var skjellig grunn til mistanke for at Tom Hagen har gjort noe straffbart, og de mente derfor at han burde løslates.

Polititet anket videre til Høyesterett som store deler av fredagen har jobbet med saken.

I kjennelsen fra Høyesterett som kom fredag ettermiddag kommer det frem at Hagen løslates.

Like etter klokken 17.30 forlot forsvarer Svein Holden Oslo fengsel sammen med sin klient Tom Hagen i bil.

Det er uvisst om Hagen vil reise tilbake til boligen sin i Sloraveien 4 på Lørenskog, etter å ha vært fengslet siden tirsdag i forrige uke.

Ny pågripelse

Bistandsadvokaten til barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen bekrefter til TV 2 at Hagen løslates.

– Barna er lettet og glade, sier Kihle.

Påtaleansvarlig i Øst politidistrikt Haris Hrenovica sier i en pressemelding at de tar Høyesteretts avgjørelse til etterretning.

– Etterforskningen fortsetter, og siktelsen mot Tom Hagen opprettholdes. Vårt mål er fremdeles å finne Anne-Elisabeth Hagen, å få vite hva som har skjedd med henne og hvem som har en rolle i saken, sier Hrenovica.

Fredag tok saken en ny vending da politiet bekreftet at de har pågrepet en ny mann i saken. Den pågrepne er en mann i 30-årene, og politiet sier han har en relasjon til Tom Hagen.

Det er ikke kjent hvilken relasjon politiet mener at de to har.

Mannen i 30-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap på savnede Anne-Elisabeth Hagen.

– Absurd

Den pågrepne mannens forsvarer, Dag Svensson, sa til TV 2 tidligere at hans klient nekter straffskyld.

– Han opplever pågripelsen som helt absurd. Han har ingenting med denne saken å gjøre og nekter følgelig straffskyld, sier Svensson.

Han vil ikke kommentere forholdet til Hagen eller si noe om mannen kompetanse på IT eller kryptovaluta.

Mannen i 30-årene satt i flere timer langt avhør i går. Svensson vil ikke kommentere innholdet i det.

– Ikke overrasket

TV 2s rettskommentator Inge D. Hanssen sier at han ikke er overrasket over avgjørelsen til Høyesterett.

– Det har skjedd tidligere at de har gjort om saker fra Lagmannsretten, men jeg ville blitt svært overrasket om det hadde skjedd noe annerledes denne gangen, sier Hanssen.

Rettskommentatoren sier at man foreløpig vet lite hva den pågrepne mannen i 30-årene kan tilføre saken av bevis.

– Men vi vet at han skal være IT-ekspert og godt kjent med kryptovaluta. Det kan jo ikke Hagen mye om, og jeg vil anta at politiet mistenker at mannen i 30-årene har hjulpet Tom Hagen med dette. Gitt at denne bortføringen var et ledd i å villede politiet, sier Hanssen og fortsetter:

– I og med at Lagmannsretten ville løslate Tom Hagen, gikk de nok til pågripelse for å hindre at de to var på frifot samtidig og kunne snakke sammen.