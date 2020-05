Etter å ha levd med en rekke strenge tiltak i nesten to måneder kom regjeringen med flere lettelser på torsdagens pressekonferanse.

Blant disse var skolestart for samtlige trinn allerede førstkommende mandag.

Det ble også klart at grensen for hvor mange som kan være sammen økes fra fem til 20, forutsatt at man holder minst én meter avstand.

Helt siden 12. mars har myndighetene stort sett hatt daglige pressekonferanser.

På fredagens pressekonferanse deltar helseminister Bent Høie (H), samt divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Johan Torgersen og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold.

Helseministeren har ingen tro på at Norge og resten av Norden etter hvert vil komme opp på Sveriges koronadødstallnivå.

– I Norge har vi lagt opp til en strategi der vi skal ha kontroll på smittespredningen, og derfor tror jeg ikke vi kommer til å ende opp der han sier, svarte Høie på NTBs spørsmål på regjeringens daglige pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge.

– Vi må leve lenge med viruset og faren for at det sprer seg. Når vi snakker om å stoppe alvorlige sykdommer handler det om nye medisiner og virkningsfulle vaksiner. Men de gamle metodene om å vaske hender, holde avstand og være hjemme når man er syke funker fortsatt, vi fikk kontroll på viruset fordi folk fulgte disse rådene, sa Høie.

Ber folk holde avstand 17. mai

Verken vakter eller politi skal passe på at folk ikke samler seg i Oslo sentrum 17. mai.

– Det er ikke sånn vi gjør det i Norge, sa helseminister Bent Høie (H) på spørsmål om det vil bli satt opp sperringer, eller om vakter og politi skal hindre at det samler seg masse mennesker i Oslo sentrum på nasjonaldagen.

– Vi gjør det gjennom å være enige om at det å holde avstand og opptre i mindre grupper er det som tjener oss alle sammen. Det har vi vist at vi er ganske flinke til, og det tror jeg også vi skal klare 17. mai, sa Høie på regjeringens daglige pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge.

Helseministeren sa videre at folk må huske å holde avstand, også på 17. mai.

– Grunnen til at vi trekker til sentrum på 17. mai er fordi vi skal se på tog og andre aktiviteter. Nå vil det jo ikke bli noe av dette i år. Vi skal huske tilbake på nasjonaldagen 2020 som annerledes, men ikke som en 17. mai hvor vi tapte alt det vi hadde fått til før 17. mai.

Videre kunne Johan Torgersen i Helsedirektoratet opplyse om endringer i karantenereglene.

– Fra og med i går ble karantenetiden redusert til ti døgn. Det blir også gitt fritak for karatene i seks måneder for de som kan bevise at de har gjennomgått covid-19. Reduseringen av karantenetid gjelder også for de som har vært i nærkontakt med en smittet, og etter reise fra utlandet, sier Torgersen.