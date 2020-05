– Ser igjen at det er et klart skille

Samtidig som de tyr til kreative varianter på trening, innrømmer hun at det var et lite slag i trynet at kvinnene ikke får starte samtidig med Eliteserien for herrer.

Den første kampen i Eliteserien skal etter planen spilles 16. juni, mens både Toppserien og OBOS-ligaen starter fire uker senere - dersom smittevernkravene oppfylles.

– Jeg ser jo at det blir vanskeligere for oss i og med at vi ikke bare kan spille fotball. Vi har jobber og skole ved siden av. Så jeg har forståelse for det, men det er jo selvfølgelig kjipt at vi må vente, understreker Birkeli.

– Hvordan oppleves det at NFF utarbeider retningslinjer som ikke er tilpasset dere i Toppserien?

– Kvinnefotballen har vært skikkelig i vinden de siste årene, og jeg føler på en måte at det er et lite steg tilbake for kvinnefotballen nå. Bare de to årene jeg har vært her i Røa har ting blitt mye mer profesjonalisert. Men nå ser vi igjen at selv om vi følte at vi var litt mer på linje med herrene lenge, så er det et klart skille der de får begynne fire uker før oss, sier Ragne Hagen Svastuen til TV 2.

Hun innrømmer at det var et lite slag i trynet at det grønne lyset som ble gitt til toppfotballen i praksis kun gjelder herrene i Eliteserien på nåværende tidspunkt.

– Da han sa at det starter nå, jublet vi. Så sank det jo fort inn at det dessverre var et «men» der. Vi må bare gjøre det beste ut av det. Selv føler vi jo at vi er under paraplyen toppfotball. Vi vet selv hva vi driver med, og at det er bra. Vi brenner jo like mye for det som gutta gjør, og vi bruker jo like mye tid på det. Det er bare sånn at vi må ha noe ved siden av. Helsen kommer først, og selv om fotballen er veldig viktig for oss, vet vi at vi må ta hensyn. Og det gjør vi også, understreker Hagen Svastuen.