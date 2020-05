For et par år siden uttalte Trude Drevland at hun var ferdig med menn. Nå deler hun seng med bestevennen Geir Håkonsund.

Håkonsund er i utgangspunktet kjent for andre ting enn å være Drevlands beste venn. Han var i en årrekke reporter i God kveld Norge og har vært programleder for Eurojackpot sammen med blant andre Aylar Lie. Nå er han redaktør i avisen iFinnmark.

I tillegg har han fungert som manager for både Ari Behn, Fabian Stang – og Trude Drevland. Og det var sånn vennskapet med snart 36 år eldre Drevland begynte.

– Helt fantastisk

Drevland stod i en mediestorm i 2015 i den såkalte cruise-saken, der hun ble siktet for korrupsjon; en sak som senere ble henlagt. Håkonsund intervjuet henne som journalist den gang, og da han senere sluttet i TV 2, ble han både manager og bestevenn.

– Jeg har fått en venn for livet i Geir. På tross av at jeg er en million år i forhold til ham. Geir er jo på alder med datteren min. Men vi har fått et tett og nært og uunnværlig vennskapsforhold. Han lar seg ikke overdøve av Trude Drevland, og det skal jo litt styrke til det også, sier Drevland med et smil.

– Det er helt fantastisk å være bestevenn med Trude Drevland. Vi tenker aldri over aldersforskjellen. Hun er en av mine aller nærmeste venner, og jeg snakker med henne hver dag. Vi reiser på ferie sammen, vi krangler, vi går i bryllup sammen, og det er helt naturlig, sier Håkonsund.

– Den tryggeste jeg kan ligge til sengs med

Og når de er i hverandres hjemby, sover de over hos hverandre.

– Det var jo ikke noe vits i at hun skulle bo på hotell når vi var sammen hele tiden uansett, og jeg hadde plass til henne i leiligheten. Så første gangen hun skulle sove hos meg, hadde jeg gjort klart gjesterommet. Men hun trillet kofferten rett inn på soverommet mitt og sa: «Hvilken side av senga sover du på, Geir?», ler Håkonsund.

De kommer tett på hverandre, bekrefter Drevland.

– Da ligger jeg i silkepysj og med hårruller, og han ligger i sin pysj. Og så ser vi på vidunderlige serier, skravler som to nordnorske skravlebøtter, og spiser ostepop.

De bryr seg ikke om at enkelte kanskje skulle stusse over det nære vennskapet.

– Det bryr vi oss ingenting om. Også er det jo veldig okay at han er homofil. For da kan jo ingen mistenke denne gamle røya for at hun er ute på galeien. Han er jo den tryggeste jeg kan ligge til sengs med!

