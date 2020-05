Jubler over fri rettshjelp til Farida

– Vi er så glade! Først så fikk vi avslag på fri rettshjelp i denne runden, vi hadde liksom brukt opp sjansen vår. Så tenkte vi at vi må jo klage på det, for det er ikke riktig, og nå er jo FN inne og dette er en prinsipiell, tung sak, så her må de inn og bidra, sier Kathrine F. Rosenberg.

Og det nyttet å klage på avslaget fra Fylkesmannen 28. februar i år om fri rettshjelp.

Fredag fikk familiens advokat Arild Humlen beskjed om at Statens Sivilrettsforvaltning har omgjort vedtaket til Fylkesmannen.

Det er bare helt unntaksvis at det innvilges fri rettshjelp i utlendingssaker.

«Vi vil i utgangspunktet bemerke at det føres en meget restriktiv praksis når det gjelder innvilgelse av fri sakførsel i utlendingssaker», heter det i svarbrevet.

– Helt utrolig

Men Farida og familien oppfyller kravene som stilles til å få dekket rettssaken av Staten.

«Statens sivilrettsforvaltning finner etter en samlet vurdering at vilkårene for å innvilge fri sakførsel for lagmannsretten er oppfylt», heter det i vedtaket.

– Og så fikk vi meldingen på frigjøringsdagen! Det er helt utrolig, jubler Rosenberg.

Hun er en av fire i Støttegruppa for Farida, som tok inn på hotell i Oslo mandag for å kunne følge ankesaken i Borgarting lagmannsrett, og ha kontakt med advokaten underveis.

De har samlet inn penger til rettssaker og familiens livsopphold i Kabul i de fem årene etter at de ble hentet på Dokka og tvangssendt til Afghanistan.

Etter tre fire runder i retten bestemte Støttegruppa seg for å stå på videre for familien, selv om det har tæret på både tid, krefter og penger.

– Saken har prinsipiell betydning for mange andre enn Farida. Vi håper å kunne gjøre en forskjell, sier Rosenberg.

– Dere har samlet inn penger også foran denne rettssaken, hva skal de brukes til nå?

– Ja det er det vi har, for folk gir, og heldigvis for det, for vi skal sørge for at hver eneste kroner går til Farida og familien – til mat, opphold og eventuell utdanning. Og kommer de tilbake har de en god startkapital vi kan bidra med inn for at livet skal bli bedre, sier hun.

Mener familien ikke kan bebreides

Farida og familien ble tvangssendt fra Norge til Afghanistan i 2015, men vant mot Utlendningsnemnda (UNE) i tingrettet, lagmansretten og høyesterett.

Men de som jublet over at familien skulle komme tilbake til Dokka igjen, gledet seg for tidlig.