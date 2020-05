Kuppet skjermen og viste grove overgrepsbilder i møte

Da Norges Cykleforbund (NCF) holdt et digitalt møte på kommunikasjonsplattformen Zoom fredag, ble det plutselig uhyggelig.

Generalsekretær Eystein Thue Skokstad sier at et sikkerhetshull i Zoom gjorde at hackere la inn overgrepsbilder under møtet.

– Det er selvfølgelig helt krise. Det er en ting som var utenfor vår kontroll, sier Stokstad til TV 2.

Cykleforbundet var raskt ute på Facebook og beklaget hendelsen. Stokstad sier at delingen kom fra eksternt hold.

– Plutselig var det en delt skjerm som kom opp uten at vi kunne kontrollere det. Da var det bare å avslutte det. Møtet var i ferd med å bli avsluttet da det skjedde og vi hadde fått frem budskapet vårt, men det var en trist avslutning på møtet, forteller Stokstad.

Stokstad varsler at forbundet kommer til å anmelde hendelsen på mandag.

– Det er en rutinesak å anmelde når sånt skjer. Hundre klubber deltar i møtet, så vi er nødt til å ta tak i det, sier Stokstad.

En lignende hendelse skjedde ved en ungdomsskole i Tromsø nylig.

Allerede i april ble lignende saker omtalt av BBC, som siterte Zoom på at de lovet å undersøke sikkerhetshullet.

– Zoom fordømmer sterkt slik oppførsel, og vi oppdaterte nylig flere funksjoner for å hjelpe våre brukere med lettere å beskytte møtene våre, kommenterte en talsperson til BBC 23. april.

Saken oppdateres!