Han er en blanding av Diego Costa og Pepé. Én kamp endte med rettssak

– Vi vet at mange kommer til å se oss på TV, og det gir noe ekstra, sier Poul Ingason.

Han er en av nøkkelspillerne til Tvøroyrar Bóltfelag, som regel bare kalt TB.

At laget har enda mer å gi, kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på motstanderne.

TB har allerede fått stempelet «Crazy Gang.» Ingason er klar på at gjengen ikke legger noe mellom i duellene.

– Vi har alltid vært kjent for å spille tøft og kjempe til siste slutt. Alle lag er redde for å komme hit. Det har vært mentaliteten siden 1892. Og det vedvarer, slår Ingason fast, og sikter til at TB er den eldste klubben i ligaen.

Costa-sammenligning

24 år gamle Ingason startet karrieren som en ung og lovende spiss, og fikk med seg flere aldersbestemte landskamper for Færøyene. For rundt tre år siden ble han imidlertid flyttet ned på stopperplass.

Laget hans slet i forsvar, og Ingason sa til treneren at han kunne prøve seg i det bakre leddet.

– Og jeg kom meg aldri tilbake igjen. Så jeg må ha gjort noe riktig, ler han.

Der møter motstandernes spisser til gjengjeld en kompromissløs forsvarer, ifølge Rógvi Baldvinsson. Han er færøysk landslagsspiller, og følger ligaen på øyen svært tett selv om han nå spiller for Bryne.

Atlético Madrid-spiss Diego Costa har gjort seg kjent for å spille helt på grensen. Foto: Pierre-philippe Marcou

Baldvinsson drar parallellen til store fotballstjerner som Pepe og Diego Costa.

Ingason ler når han får høre om sammenligningen.

– Antageligvis når det kommer til gule kort på grunn av den aggressive stilen min. Det er ikke noe jeg tenker på, men det er gøy å bli sammenlignet med noen, sier Ingason, som forrige sesong pådro seg hele elleve gule kort.

Stygg voldsepisode

I 2015 ledet imidlertid den kompromissløse stilen imidlertid til en stygg voldsepisode på fotballbanen. Ingason spilte da for HB Tórshavn.

Under en treningskamp kom ting ut av kontroll i møte med Hans Jørgen Djurhuus, som nå er trener for ÍF.

– Han er også kjent for å takle hardt og spille tøft, forklarer Ingason.

– Han taklet meg, og jeg ville ha frispark. Men dommeren blåste ikke, så jeg reiste meg opp og dyttet ham. Noen sekunder senere slo han meg i ansiktet med knyttneven og brakk nesen min. Det gikk av skaftet.