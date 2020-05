Torsdag kom Eidsivating Lagmannsrett med sin kjennelse, der det står at retten ikke finner at det ligger skjellig grunn til mistanke for at Tom Hagen (70) skal ha begått et straffbart forhold, og at han dermed skal løslates.

Politiet anket kjennelsen til Høyesterett, som nå vurderer Lagmannsrettens avgjørelse.

– Har et håp

Fredag møtte Hagens forsvarer Svein Holden pressen, da han var på vei inn i Oslo fengsel for å møte sin klient.

Høyesterett har fortsatt ikke kommet med noen konklusjon.

– Jeg tror de arbeider på høygir, og jeg har et håp om at de skal få det til i dag, sa Holden på vei inn i fengselet.

Forsvareren har tidligere uttalt at han forventet at Høyesterett ville ende på samme konklusjon som Lagmannsretten og beordre Tom Hagen løslatt.

– Jeg tenker at det er betryggende at de vurderer spørsmålet så grundig, så håper vi at det ikke går utover klokken 16, sier forsvareren.

– Han er spent

Etter møtet med Tom Hagen forteller Holden at hans klient er veldig spent på om det vil foreligge en beslutning fra Høyesterett fredag.

– Han er naturligvis spent på om høyesterett rekker å treffe sin avgjørelse i dag, det er vel hovedbudskapet.

– Hva er den siste beskjeden til deg fra Høyesterett?

– Ikke noe nytt ut over at vi håper det blir ferdig i dag, sier forsvareren.

Holden sier at hans klient ikke liker tanken på å måtte sitte i fengsel over helgen.

– Har han innstilt seg på å måtte det?

– Nei, han har et sterkt håp og ønske om at det kommer en avgjørelse før klokken 16, sier Holden.

Siktet

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen.

Dagen etter ble han fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Nedre Romerike tingrett besluttet at de to første ukene skulle være i full isolasjon.

Tom Hagen har hele tiden nektet straffskyld, og Svein Holden varslet kort tid etter at fengslingen ville ankes til lagmannsretten, som altså kom frem til at Hagen skulle løslates.

Dissens

Avgjørelsen i lagmannsretten skjedde under dissens mellom de tre dommerne. Én mente det var grunnlag for å fengsle Hagen, mens to mente det ikke var det.

Likevel var kjennelsen en åpenbar overraskelse for politiet, som hadde fått Nedre Romerike tingretts medhold i at det var skjellig grunn til å mistenke 70-åringen for drap eller medvirkning til drap på den 68 år gamle ektefellen Anne- Elisabeth Hagen som forsvant i oktober i 2018.