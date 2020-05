Mann knivstukket på åpen gate – 26-åring pågrepet etter to måneder

ÅSTED: En mann i 30-årene ble 11. mars knivstukket i krysset mellom Osterhaugs gate og Storgata i Oslo. Han ble umiddelbart hastet til sykehus. Foto: Privat

To måneder etter at en mann i 30-årene ble stukket ned på åpen gate i Oslo sentrum, har politiet pågrepet en mann og siktet ham for drapsforsøk. Også andre mulige gjerningspersoner er identifisert.